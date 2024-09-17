Рейтинг найкращих країн світу у 2024 році — Finance.ua

Рейтинг найкращих країн світу у 2024 році Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Рейтинг найкращих країн світу у 2024 році

Американський журнал U.S. News & World Report (USNWR) опублікував щорічний рейтинг найкращих країн світу

Було відібрано 89 держав, які оцінили 17 000 осіб за 73 критеріями, згрупованими за 10 темами. Серед найважливіших параметрів дослідження вказано якість життя, економіку та політику, права людини, безпеку, рівень розвитку підприємництва, культуру, соціальну справедливість.

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Крім того, щоб країна потрапила в рейтинг, вона мала входити до ТОП-100 за обсягом ВВП за будь-який рік з 2018-го по 2022-й та до сотні найкращих за припливом прямих іноземних інвестицій, а також за обсягом надходжень від міжнародного туризму та до ТОП-150 за Індексом розвитку ООН.

У сукупності 89 країн представляють Африку, Азію, Центральну Америку, Євразію, Європу, Близький Схід, Північну Америку, Океанію та Південну Америку.

10 найкращих країн світу

Лідирує в рейтингу Швейцарія. У Швейцарії низький рівень безробіття, кваліфікована робоча сила та один із найвищих показників валового внутрішнього продукту на душу населення.

На другому місці Японія — одна з найбільш технічно розвинених країн світу.

На третій позиції США — економічна та військова держава, яка домінує у світі, яка також поширює по всьому світу свою культуру. Економіка США є найбільшою у світі за обсягом ВВП, а також найпотужнішою у технологічному відношенні.

Канада займає четвертий рядок. Ця країна займає близько двох п’ятих території Північноамериканського континенту, що робить її другою за величиною країною у світі після росії. Країна малонаселена, населення проживає в основному в межах 125 миль від кордону із США.

Замикає топ-5 Австралія, яка вважається багатою країною з ринковою економікою, що має порівняно високий валовий внутрішній продукт та дохід на душу населення.

У топ-10 також потрапили Швеція, Німеччина, Велика Британія, Нова Зеландія та Данія.

Україна посіла 80 місце . У минулому році країна займала 68 місце.

росія також потрапила в список і зайняла 36 місце. Польща зайняла наступну сходинку — 37.

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