Медицинское страхование за границей: как оно защитит вас в путешествии — Finance.ua
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Медицинское страхование за границей: как оно защитит вас в путешествии

Страхование
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Медицинское страхование за границей: как оно защитит вас в путешествии
Медицинское страхование за границей: как оно защитит вас в путешествии
Собираясь в путешествие, большинство представляет приятные моменты отдыха или новые впечатления. Однако все эти приятные эмоции могут перечеркнуть внезапная травма или болезнь.
Именно поэтому следует заблаговременно позаботиться о собственной безопасности в отпуске, чтобы быть готовым к любым непредсказуемым ситуациям. Одним из пунктов такой подготовки является оформление туристического медицинского страхования.
Туристическое страхование — это финансовый инструмент, защищающий вас от непредсказуемых расходов на медицинские услуги за рубежом, которые преимущественно значительно дороже.
Оно является гарантом финансовой защиты и скорой помощи в случае непредвиденных ситуаций за рубежом. Куда бы вы ни направлялись — в страны Европы (Шенгенскую зону), СНГ или на другие континенты, медицинское страхование обеспечивает доступ к квалифицированной помощи и позволяет избежать значительных затрат на лечение.
Этот тип страхования является обязательным условием для путешествий во многие страны и обеспечивает покрытие расходов в случаях внезапных болезней, травм и т. д.

Что покрывает медицинское туристическое страхование?

Полис туристического медицинского страхования обычно охватывает следующие виды расходов:
  • вызов врача и скорой помощи;
  • медицинскую помощь при внезапных болезнях или травмах;
  • диагностику и лечение COVID;
  • амбулаторное и стационарное лечение;
  • экстренную стоматологическую помощь;
  • медико-транспортные услуги и оплату обратного билета в экстренных ситуациях;
  • репатриацию;
  • в некоторых случаях — компенсацию задержки рейса, страхование потери багажа и документов.
Медицинское страхование за границей: как оно защитит вас в путешествии

Примеры ситуаций, когда туристическое медицинское страхование пригодится

  1. Острая аллергическая реакция во время отдыха в Турции. Из-за неожиданной реакции на экзотические блюда турист попадает в больницу, где ему оказывают экстренную помощь. Туристическое страхование покрывает расходы по лечению.
  2. Травма при катании на лыжах в Швейцарии. При спортивных травмах страховая компания обеспечивает оплату медицинских услуг и реабилитационных процедур.
  3. Отравление или кишечная инфекция в Египте. Неправильное питание или некачественная вода может привести к отравлению, которое требует немедленного лечения. Туристический полис покроет требуемые процедуры.

Где оформить туристическое страхование быстро и удобно

Чтобы избежать неприятностей и путешествовать с уверенностью, достаточно приобрести туристическое медицинское страхование на Finance.ua:
  • Гибкий срок страхования — от 1 дня до 1 года, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант в соответствии с продолжительностью поездки.
  • Доступная стоимость — полис стоит от 31 гривны, что делает его доступным каждому путешественнику.
  • Широкий выбор направлений — от Европы (Шенгенская зона) и СНГ до любой точки мира.
Позаботьтесь о своем здоровье и финансовой безопасности в путешествии — оформляйте туристическое медицинское страхование прямо сейчас и наслаждайтесь каждым мгновением своего путешествия без лишних забот!
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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