Самые дешевые и самые дорогие страны мира для путешествий (инфографика) — Finance.ua

Самые дешевые и самые дорогие страны мира для путешествий (инфографика) Сегодня 17:01 — Мир

Самые дешевые и самые дорогие страны мира для путешествий (инфографика)

Страховой сервис HelloSafe в своем исследовании определил страны мира, где отдых обходится дешевле всего. Но если у вас большой бюджет на путешествия, то вот список из 15 стран в 2024 году, где вам придется заплатить больше всего, когда вы окажетесь там.

Об этом сообщает HelloSafeco.uk

Возглавил рейтинг самых дешевых Лаос, расположенный на острове Индокитай в Юго-Восточной Азии, где один день обходится туристам в среднем 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). В эту сумму входит размещение, еда и транспорт.

Карибские острова возглавляют список с высоким уровнем туристического размещения:

Барбадос (261 фунтов стерлингов, или 311 евро) — ежедневный бюджет),

Антигуа и Барбуда (244 фунта стерлингов, или 290 евро)

Сент-Китс и Невис (215 фунтов стерлингов, 256 евро) действительно являются странами, где нужны самые высокие бюджеты на путешествия.

За ними следуют Мальдивы (207 фунтов стерлингов) и остров Гренада (205 фунтов стерлингов).

В топ-15 самых дорогих входят три европейских страны, известные своими высокими ценами:

Швейцария (6 место с ежедневным бюджетом 200 фунтов стерлингов — 238 евро),

Лихтенштейн (11 место, 175 фунтов стерлингов — 208 евро)

Монако (14 место, 160 фунтов стерлингов — 190 евро).

Следует отметить в этом топ-15 присутствие Соединенных Штатов (7 место, £197) и Гренландии (9 место, £179) для Северной Америки, а также Объединенных Арабских Эмиратов (10 место, £175) и княжества Оман (13 место, £171) для Азии.

Для путешественников, желающих поехать с ограниченным бюджетом, приведенный ниже список из 15 лучших стран, которые стоит посетить с ограниченным бюджетом, обязательно заинтересует. В основном это страны Азии и Африки:

Лаос (10 фунтов стерлингов в день — 11 евро),

Казахстан (14 фунтов стерлингов — 16 евро).

и Руанда (16 фунтов стерлингов — 19 евро) являются тремя странами, нуждающимися в самом низком бюджете на поездку, за ними идут Гана (16 фунтов стерлингов — 19 евро) и Монголия (18 фунтов стерлингов — 21 евро).

Среди бюджетных туристических направлений также заслуживают внимания кавказские страны Армения (£20 — 23 евро) и Грузия (£22 — 26 евро), а также Сербия (£28 — 33 евро).

В таблице представлены 15 самых дорогих стран мира по средней цене за сутки проживания. В верхней части списка доминируют страны Карибского бассейна, где Барбадос, Антигуа и Барбуда и Гренада показывают цены более 170 фунтов стерлингов за ночь. Эти направления, известные своими райскими пляжами, привлекают клиентуру высокого класса.

Швейцария — единственная европейская страна, попавшая в топ-5 со стоимостью £165 — 196 евро за ночь, что отображает ее престиж и туристическую привлекательность.

Франция замыкает список со средней ценой £120 — 142 евро, демонстрируя относительную доступность по сравнению с другими странами высокого класса.

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