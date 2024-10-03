Топ европейских городов, где легко найти хорошую работу: мнения местных жителей (инфографика) — Finance.ua

Топ европейских городов, где легко найти хорошую работу: мнения местных жителей (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Топ европейских городов, где легко найти хорошую работу: мнения местных жителей (инфографика)

В 83 городах Европы менее половины жителей считают, что легко найти хорошую работу, но мнения сильно отличаются, согласно отчету Европейской комиссии о качестве жизни в европейских городах в 2023 году.

Об этом пишет Еuronews

В Палермо, например, только 4% людей разделяют такой оптимизм, тогда как в Праге впечатляющие 79% уверены в перспективах работы.

В какой столице лучше всего найти хорошую работу

Прага лидирует с самым высоким показателем в 79%, за ней следуют Братислава (72%), Осло (69%) и Стокгольм (68%).

Самый низкий показатель в Риме — 20%, за ним следуют Афины (21%) и Мадрид (24%).

Среди пятерки крупнейших экономик Европы лидируют Париж и Лондон, где 61% жителей выражают оптимизм по поводу возможностей трудоустройства, за ними следует Берлин (57%).

Столицы Испании и Италии занимают нижнюю треть рейтинга, что свидетельствует о значительно более низкой уверенности в наличии хорошей работы.

На уровне столиц страны южной и юго-восточной Европы проявляют значительно меньшую уверенность в поиске хорошей работы, в то время как северная и центрально-восточная Европа, как правило, имеют более оптимистичные взгляды на наличие работы.

Кроме Палермо, другие итальянские города доминируют в самом низком рейтинге: в четырех из нижней пятерки 20% или менее жителей считают, что легко найти хорошую работу.

Люди в испанских городах в большинстве своем считают, что найти хорошую работу можно там, где они живут.

Города, где легко найти хорошую работу (мнение жителей)

Среди первой пятерки экономик Германия имеет самый высокий средний показатель в городах — 60%, во главе с Мюнхеном — 72%, который занимает третье место в списке.

Этот средний показатель составляет 63% в Великобритании, 47% во Франции, 24% в Италии и 21% в Испании, причем все страны представлены не менее чем четырьмя городами.

Справка Finance.ua:

Напомним, мы писали, что цифровым кочевникам выгодно находиться в Европе по ряду причин:

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