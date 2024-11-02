ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году — Finance.ua
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ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году

Мир
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ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году
ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году, Фото: freepik
Польский город Познань занял первое место в рейтинге самых доступных направлений для празднования Рождества в Европе в этом году.
Об этом пишет Daily Express со ссылкой на новое исследование инвестиционной платформы Saxo.
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Рейтинг составлялся на основе таких факторов, как курс конвертации валюты, стоимость перелета из Лондона, а также стоимость бутылки пива на ярмарке, бутылки вина, обеда на двоих и однодневного проживания в отеле.

Цены на отдых в Познани

Согласно анализу, путешественники могут долететь до Познани из Лондона всего за 28 фунтов стерлингов (около 33,5 евро).
За проживание в отеле на одну ночь в среднем придется заплатить 31,33 фунта стерлингов (около 37,5 евро).
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Пиво в этом польском городе стоит всего 79 пенсов (около 0,85 евро), а вино — всего 4,87 фунта стерлингов за бутылку (около 5,85 евро).
Таким образом, путешествие на уикенд в Познань обходится в 94,21 фунтов стерлингов (около 113 евро).

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Второе место досталось городу Саранда в Албании, куда на выходные можно съездить за 114,90 фунтов стерлингов (около 138 евро), а третье — городу Крайова в Румынии, путешествие с одной ночевкой куда обходится в 122,30 фунтов стерлингов.

Топ-10 самых доступных европейских рождественских ярмарок:

  1. Познань, Польша (£94,21)
  2. Саранда, Албания (£114,90)
  3. Крайова, Румыния (£122,30)
  4. Будапешт, Венгрия (£148,33)
  5. Монбельяр, Франция (£151,17)
  6. Рига, Латвия (£160,83)
  7. Трир, Германия (£171,09)
  8. Прага, Чехия (£209,60)
  9. Мадейра, Португалия (£216,97)
  10. Говоне и Асти, Италия (£251,59)
По материалам:
УНІАН
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