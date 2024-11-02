ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году — Finance.ua

ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году Сегодня 17:16 — Мир

ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году, Фото: freepik

Польский город Познань занял первое место в рейтинге самых доступных направлений для празднования Рождества в Европе в этом году.

Об этом пишет Daily Express со ссылкой на новое исследование инвестиционной платформы Saxo.

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Рейтинг составлялся на основе таких факторов, как курс конвертации валюты, стоимость перелета из Лондона, а также стоимость бутылки пива на ярмарке, бутылки вина, обеда на двоих и однодневного проживания в отеле.

Цены на отдых в Познани

Согласно анализу, путешественники могут долететь до Познани из Лондона всего за 28 фунтов стерлингов (около 33,5 евро).

За проживание в отеле на одну ночь в среднем придется заплатить 31,33 фунта стерлингов (около 37,5 евро).

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Пиво в этом польском городе стоит всего 79 пенсов (около 0,85 евро), а вино — всего 4,87 фунта стерлингов за бутылку (около 5,85 евро).

Таким образом, путешествие на уикенд в Познань обходится в 94,21 фунтов стерлингов (около 113 евро).

Второе место досталось городу Саранда в Албании, куда на выходные можно съездить за 114,90 фунтов стерлингов (около 138 евро), а третье — городу Крайова в Румынии, путешествие с одной ночевкой куда обходится в 122,30 фунтов стерлингов.

Топ-10 самых доступных европейских рождественских ярмарок:

Познань, Польша (£94,21) Саранда, Албания (£114,90) Крайова, Румыния (£122,30) Будапешт, Венгрия (£148,33) Монбельяр, Франция (£151,17) Рига, Латвия (£160,83) Трир, Германия (£171,09) Прага, Чехия (£209,60) Мадейра, Португалия (£216,97) Говоне и Асти, Италия (£251,59)

УНІАН По материалам:

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