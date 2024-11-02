ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году — Finance.ua

ТОП-10 самых доступных европейских городов для рождественского отдыха в 2024 году
Польский город Познань занял первое место в рейтинге самых доступных направлений для празднования Рождества в Европе в этом году.
Об этом пишет Daily Express со ссылкой на новое исследование инвестиционной платформы Saxo.
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Рейтинг составлялся на основе таких факторов, как курс конвертации валюты, стоимость перелета из Лондона, а также стоимость бутылки пива на ярмарке, бутылки вина, обеда на двоих и однодневного проживания в отеле.
Цены на отдых в Познани
Согласно анализу, путешественники могут долететь до Познани из Лондона всего за 28 фунтов стерлингов (около 33,5 евро).
За проживание в отеле на одну ночь в среднем придется заплатить 31,33 фунта стерлингов (около 37,5 евро).
Пиво в этом польском городе стоит всего 79 пенсов (около 0,85 евро), а вино — всего 4,87 фунта стерлингов за бутылку (около 5,85 евро).
Таким образом, путешествие на уикенд в Познань обходится в 94,21 фунтов стерлингов (около 113 евро).
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Второе место досталось городу Саранда в Албании, куда на выходные можно съездить за 114,90 фунтов стерлингов (около 138 евро), а третье — городу Крайова в Румынии, путешествие с одной ночевкой куда обходится в 122,30 фунтов стерлингов.
Топ-10 самых доступных европейских рождественских ярмарок:
- Познань, Польша (£94,21)
- Саранда, Албания (£114,90)
- Крайова, Румыния (£122,30)
- Будапешт, Венгрия (£148,33)
- Монбельяр, Франция (£151,17)
- Рига, Латвия (£160,83)
- Трир, Германия (£171,09)
- Прага, Чехия (£209,60)
- Мадейра, Португалия (£216,97)
- Говоне и Асти, Италия (£251,59)
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