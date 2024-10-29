Где в Польше самые большие зарплаты — Finance.ua

Где в Польше самые большие зарплаты Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где в Польше самые большие зарплаты

В разных регионах Польши зарплаты могут существенно отличаться. Так, например, в Нижней Силезии есть одна гмина, где средняя заработная плата превышает даже заработки в Варшаве или Кракове.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Самые большие зарплаты получают в гмине Ежманова (Нижнесельское воеводство). Население здесь около 5 тысяч человек.

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Половина жителей гмины зарабатывает не менее 9,5 тысяч злотых брутто в месяц, то есть более 6,7 тысячи злотых на руки.

Например, в Варшаве средняя зарплата составляет 8900 злотых брутто.

В Кракове — 8000 злотых брутто. Богатыми в этой местности считаются получающие 13 тысяч злотых в месяц.

Такие высокие зарплаты можно объяснить расположением. Она расположена в центре Медного бассейна. Здесь находятся шахты, принадлежащие KGHM Polska Miedź SA и Глоговский медноплавильный завод, где работает большинство жителей Ежмановы.

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самыми популярными в 2025 году будут рабочие на складах. В первую очередь это большие склады одежды, в частности брендовой. Также это аптечные склады, полиграфия, склады на производстве пластиковых, резиновых, металлических деталей и т. д. Напомним, среди вакансий, не требующих квалификации и знания польского языка,будут рабочие на складах. В первую очередь это большие склады одежды, в частности брендовой. Также это аптечные склады, полиграфия, склады на производстве пластиковых, резиновых, металлических деталей

Кроме того, будут востребованы рабочие на производство и упаковку пищевой промышленности, в частности изготовление и упаковка полуфабрикатов и закусок, оливок, сладостей. Среди популярных профессий, которые за последние несколько лет освоили женщины, есть оператор кара-погрузчика.

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Auchan. Корзина из 40 таких же товаров, что и в других магазинах, в сентябре там обошлась в 280,27 зл. На втором месте рейтинга оказались супермаркеты Selgros, где эта же корзина стоила 287,15 зл. Тройку лидеров замкнула сеть Makro. Те же 40 продуктов там приобрели за 287,97 зл. Раньше мы писали , где выгодно делать покупки в Польше. Самым выгодным местом для покупок в очередной раз назвали сетьКорзина из 40 таких же товаров, что и в других магазинах, в сентябре там обошлась в 280,27 зл. На втором месте рейтинга оказались супермаркеты Selgros, где эта же корзина стоила 287,15 зл. Тройку лидеров замкнула сеть Makro. Те же 40 продуктов там приобрели за 287,97 зл.

Справка Finance.ua:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил социальную помощь, получаемую украинцами в Германии, передавать непосредственно Украине. «Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы, а это может составить до 1200 евро в месяц, лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу», — считает Сикорский.

Польша планирует ужесточить условия выдачи Карты поляка, чтобы исключить злоупотребления. Это предусмотрено новой миграционной стратегией на 2025−2030 годы, одобренной правительством страны 15 октября.

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