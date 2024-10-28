Польша сужает рынок труда: что изменится для иностранцев — Finance.ua

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Польша сужает рынок труда: что изменится для иностранцев

Личные финансы
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Польша сужает рынок труда: что изменится для иностранцев
Польша сужает рынок труда: что изменится для иностранцев
Новая миграционная политика польского правительства предусматривает ужесточение контроля над трудоустройством иностранцев, пишет shoppingpl.com.
Преференции относительно трудоустройства планируют предоставлять только представителям дефицитных профессий и высококвалифицированным специалистам в рамках так называемой «Голубой карты».
В других отраслях будут делать ставку на модернизацию и автоматизацию, чтобы повысить конкурентоспособность польской экономики, а не тормозить эти процессы за счет дешевой рабочей силы из-за границы.
Избыточные и дефицитные профессии будут выявлять путем мониторинга рынка труда, анализа предложений от работодателей и посреднических фирм, а также прогноза изменений на рынке труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вакансии, длительно не закрывающиеся, будут предлагать иностранцам в первую очередь.
Допуск иностранцев на польский рынок труда по специальной процедуре будет зависеть от выполнения ключевых условий:
  • гражданство страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или страны, с которой Польша или Европейский Союз подписали соглашение о реадмиссии и его эффективно выполняют;
  • наличие уникальных, узкоспециализированных навыков или невозможность найти работника с необходимыми и уникальными навыками в Польше;
  • зарплата иностранцев должна быть соразмерна той, которую получают польские работники в данной отрасли. Это поможет избежать недобросовестной конкуренции;
  • просьба работодателя, осуществляющего стратегические инвестиции в национальную экономику или обороноспособность Польши.
Процедуру упрощенного трудоустройства граждан Украины, беларуси, Молдовы, Грузии и Армении («освядчение») сохранят, однако до конца 2025 года могут изменить список стран, граждане которых могут пользоваться этим инструментом.
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Для уменьшения злоупотреблений в сфере сезонных работ планируется обязать работодателей полностью или частично нести расходы по возврату сезонных работников в страны происхождения. За счет этого надеются компенсировать дефицит, который невозможно восполнить польскими работниками.
Также будут пересмотрены правила о признании и подтверждении квалификаций, чтобы лучше использовать профессиональный потенциал иностранцев.
В то же время правительство хочет навести порядок в деятельности агентств, которые являются посредниками в трудоустройстве иностранцев в Польше, и устранить некоторых из них. Изменения будут касаться, в том числе, аутсорсинга работников, что фактически предусматривает обход правового режима относительно агентств по трудоустройству и временной работе.
Кроме того, планируется изменение правил внесения посреднических субъектов в Государственный реестр агентств занятости, ускорение процедуры снятия агентств с учета, а также увеличение штрафов за незаконное посредничество и содействие нелегальному трудоустройству иностранцев.
Для ускорения рассмотрения документов по трудоустройству иностранцев в воеводских управлениях планируется максимально цифровизировать существующие процессы. Это также позволит быстрее выявлять угрозу безопасности Польши и отсеивать формальные заявления, настоящей целью которых был не поиск работы в Польше, а возможность проезда в другую страну Евросоюза.
Вместе с тем правительство планирует создать стимулы для работодателей, принимающих меры для интеграции иностранцев в польское общество через, например, организацию и финансирование курсов польского языка или знания польской культуры.
По материалам:
Finance.ua
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