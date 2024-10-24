Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж — Finance.ua
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Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж

Особисті фінанси
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Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж
Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж
Компанія ASM Sales Force Agency дослідила ціни в магазинах найбільших торговельних мереж у Польщі й зробила висновок про те, де відбулося найбільше подорожчання станом на вересень 2024 року.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на asmsalesforce. pl, дослідження охопило мережі Auchan, Biedronka, Carrefour, Aldi, E. Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Polomarket, Netto, Dino та Selgros (C&C).
Під час його проведення співставили ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:
  • побутова хімія та косметика,
  • м’ясо, ковбаси, риба,
  • заморожені продукти,
  • молочні продукти,
  • напої,
  • олія та жири,
  • кондитерські вироби,
  • продукти швидкого приготування,
  • енергетики та алкоголь,
  • кетчуп, майонез, соуси.
Найвигіднішим місцем для покупок вкотре назвали мережу Auchan. Кошик із 40 таких самх товарів, що і в інших магазинах, у вересні там обійшовся в 280,27 зл.
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На другому місці рейтингу опинилися супермаркети Selgros, де цей же кошик коштував 287,15 зл. Трійку лідерів замкнула мережа Makro. Ті ж самі 40 продуктів там придбали за 287,97 зл.
А так виглядає повний рейтинг найдорожчих і найдешевших магазинів:
1) Auchan — 280,27 зл.
2) Selgros (Cash&Carry) — 287,15 зл.
3) Makro — 287,97.
4) E. Leclerc — 301,95 зл.
5) Aldi — 302,94 зл.
6) Carrefour — 307,39 зл.
7) Kaufland — 311,88 зл.
8) Lidl — 313,97 зл — 309,94 зл.
9) Netto — 319,60 зл.
10) Dino — 322,47 зл.
11) Biedronka — 325,95 зл.
12) Intermarche — 328,68 зл.
13) Polomarket — 330,30 зл.
Результати дослідження показали, що різниця між найдешевшим і найдорожчим кошиком у вересні 2024 року становила 50,03 злотих.

Що найбільше подорожчало за рік

Якщо ж говорити про категорії товарів, які здорожчали у річному вимірі, то результат невтішний — подорожчання відбулося в 9 із 10 категорій.
Найбільше це стосується напоїв (+19,37%), солодощів (+11%) та заморожених продуктів (+10%), а найменше — риби і мясоковбасних виробів. За рік подешевшали лише товари з категорії жирової продукції (-5,15%).
З дослідження також випливає, що в вересні 2024 середня вартість кошика з найпопулярнішими повсякденними товарами зросла аж на 25,07 злотих, або на 8,82%, і становила 309,27 злотих. Рік тому було на 24 зл. менше.
Підвищення цін зафіксовано в 9 торговельних мережах, а в решті чотирьох ціни були дещо нижчими, ніж у серпні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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