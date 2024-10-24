Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж — Finance.ua

Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж

Компанія ASM Sales Force Agency дослідила ціни в магазинах найбільших торговельних мереж у Польщі й зробила висновок про те, де відбулося найбільше подорожчання станом на вересень 2024 року.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на asmsalesforce. pl, дослідження охопило мережі Auchan, Biedronka, Carrefour, Aldi, E. Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Polomarket, Netto, Dino та Selgros (C&C).

Під час його проведення співставили ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:

побутова хімія та косметика,

м’ясо, ковбаси, риба,

заморожені продукти,

молочні продукти,

напої,

олія та жири,

кондитерські вироби,

продукти швидкого приготування,

енергетики та алкоголь,

кетчуп, майонез, соуси.

Найвигіднішим місцем для покупок вкотре назвали мережу Auchan. Кошик із 40 таких самх товарів, що і в інших магазинах, у вересні там обійшовся в 280,27 зл.

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На другому місці рейтингу опинилися супермаркети Selgros, де цей же кошик коштував 287,15 зл. Трійку лідерів замкнула мережа Makro. Ті ж самі 40 продуктів там придбали за 287,97 зл.

А так виглядає повний рейтинг найдорожчих і найдешевших магазинів:

1) Auchan — 280,27 зл.

2) Selgros (Cash&Carry) — 287,15 зл.

3) Makro — 287,97.

4) E. Leclerc — 301,95 зл.

5) Aldi — 302,94 зл.

6) Carrefour — 307,39 зл.

7) Kaufland — 311,88 зл.

8) Lidl — 313,97 зл — 309,94 зл.

9) Netto — 319,60 зл.

10) Dino — 322,47 зл.

11) Biedronka — 325,95 зл.

12) Intermarche — 328,68 зл.

13) Polomarket — 330,30 зл.

Результати дослідження показали, що різниця між найдешевшим і найдорожчим кошиком у вересні 2024 року становила 50,03 злотих.

Що найбільше подорожчало за рік

Якщо ж говорити про категорії товарів, які здорожчали у річному вимірі, то результат невтішний — подорожчання відбулося в 9 із 10 категорій.

Найбільше це стосується напоїв (+19,37%), солодощів (+11%) та заморожених продуктів (+10%), а найменше — риби і мясоковбасних виробів. За рік подешевшали лише товари з категорії жирової продукції (-5,15%).

З дослідження також випливає, що в вересні 2024 середня вартість кошика з найпопулярнішими повсякденними товарами зросла аж на 25,07 злотих, або на 8,82%, і становила 309,27 злотих. Рік тому було на 24 зл. менше.

Підвищення цін зафіксовано в 9 торговельних мережах, а в решті чотирьох ціни були дещо нижчими, ніж у серпні.

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