Економісти прогнозують подальше зростання цін у Польщі — Finance.ua

Економісти прогнозують подальше зростання цін у Польщі Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Економісти прогнозують подальше зростання цін у Польщі

Економісти прогнозують подальше зростання цін у Польщі. У вересні інфляція в річному обчисленні становила 4,9 відсотка.

Економіст з Варшавської школи економіки Артур Бартошевич сказав в ефірі Polskie Radio 24, що наступні тижні сприятимуть тиску на ціни.

«Окрім чинників, які нам були відомі до цього часу, це кінець року та свята, а це означає збільшення витрат на великі покупки. Період першого листопада та зустрічі з родичами — це теж час, коли зростають видатки. Усе це буде дорожче, ніж торік. Ціна енергії, ціни на сировину пішли вгору, оплата праці підвищилась. Усе це впливає на інфляцію».

Бартошевич додав, що радикальна стагнація в економіці може призвести до зниження цін. Він зазначив, що це буде найгірший сценарій, оскільки багато компаній збанкрутують. Економісти прогнозують зростання інфляції також наступного року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.