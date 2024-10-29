Найзатребуваніші вакансії для українців у Польщі у 2025 році — Finance.ua

Найзатребуваніші вакансії для українців у Польщі у 2025 році Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Найзатребуваніші вакансії для українців у Польщі у 2025 році

Серед вакансій, що не потребують кваліфікації та знання польської мови, найпопулярнішими у 2025 році будуть робітники на складах. В першу чергу це великі склади одягу, зокрема брендового. Також це аптечні склади, поліграфія, склади на виробництві пластикових, гумових, металевих деталей та ін.

Такий прогноз опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal

Крім того, будуть затребуваними робітники на виробництво та пакування харчової промисловості, зокрема виготовлення та пакування напівфабрикатів та закусок, оливок, солодощів. Серед популярних професій, що за останні кілька років, здолали жінки, є оператор кара-навантажувача. Ця вакансія також лишиться однією з найпопулярніших на складах у Польщі. У середньому заробітна плата за місяць складатиме $1100 — $1400.

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Аналітики зазначають, що з кожним роком у Польщі зростає рівень автоматизації процесів на великих виробництвах та складах. Машини виконують найважчі завдання, що дозволяє зменшити фізичне навантаження на працівників. У зв’язку з цим очікується, що розвиток технологій та економіки зумовить підвищений попит як на працівників з низькою кваліфікацією, так і на висококваліфікованих фахівців.

Ринок праці в Польщі

Ринок Польщі швидко змінюється, і це вимагає гнучкості та здатності адаптуватися до нових викликів. Разом з тим швидко змінюється як законодавство, так і умови щодо оподаткування. На цьому фоні, в агенції прогнозують попит на висококваліфікованих спеціалістів.

У 2025 році найбільш затребувані будуть менеджери (керівники з аналітичними здібностями, які можуть управляти командами в різних напрямках). Не меншим попитом будуть користуватися й фахівці з продажів. Трійку лідерів закривають позиції фінансистів та бухгалтерів. Ці позиції можуть займати українці, однак крім кваліфікації, обов’язкова умова — знання польської мови. Робітники з такою професією можуть розраховувати на заробітну плату від $3500 — $4000.

«Найбільше цінуються фахівці з аналітичним мисленням, які можуть оперативно підлаштовуватися під умови ринку. Це люди, які не просто виконують роботу за шаблоном, але активно шукають нові рішення та підходи, аналізуючи дані і тенденції, що швидко змінюються. Вони дивляться на ситуацію в широкому контексті, розуміючи не лише поточні потреби ринку, але й прогнозуючи можливі зміни. Така здатність до еластичного управління інструментами та методами дозволяє їм ефективно реагувати на динамічні виклики ринку і приймати обґрунтовані рішення, які забезпечують стійкий успіх у довгостроковій перспективі. Ось за яких фахівців наразі конкурує бізнес у Польщі», — зазначає Лілія Терещенко, віцепрезидентка Gremi Personal.

Довідка Finance.ua:

нова міграційна політика польського уряду передбачає запровадження більш жорсткого контролю над працевлаштуванням іноземців. Преференції щодо працевлаштування планують надавати лише представникам дефіцитних професій та високваліфікованим спеціалістам в рамках так званої «Блакитної карти»;

Польща має сприятливі умови для підприємців, зокрема доступ до європейського ринку та наявність державних програм підтримки бізнесу. Проте для відкриття власної справи є кілька важливих аспектів, які варто враховувати.

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