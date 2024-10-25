В Польше планируют сделать еще один официальный выходной до конца года — Finance.ua

В Польше планируют сделать еще один официальный выходной до конца года Сегодня 20:47 — Мир

В Польше планируют сделать еще один официальный выходной до конца года

Глава Минтруда Агнешка Дземьянович-Бонк сообщила, что в ближайшее время должен быть представлен проект закона по определению Сочельника выходным днем. Дополнительный выходной должен быть уже в этом году.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

Инициаторами проекта выступили представители политсилы Lewica. Глава Минтруда выразила надежду, что работники будут иметь дополнительный выходной день на Сочельник уже в этом году.

В проекте указано, что выходной будут иметь все работники независимо от вероисповедания. Для тех, кто не празднует сочельник, это будет дополнительный повод отдохнуть.

Читайте также Польша меняет правила для международных перевозчиков

Несмотря на надежды министра, принятие закона и установление Сочельника выходным зависит от темпов работы Сейма. Пока неизвестно, как это предложение повлияет на правила торговли в канун Рождества и получит ли оно поддержку парламентского большинства.

Иностранцы, работающие в Польше, также имеют право на отдых в течение официальных праздничных дней в Польше. Если они исповедуют другую веру, чем католическая, они могут по собственной просьбе быть освобождены от работы или учебы на время, необходимое для празднования этих праздников, как того требует их религия.

Условием предоставления такого освобождения является заявление соответствующего лица, которое оно должно подать своему руководителю не позднее чем за семь дней до соответствующего государственного праздника. При этом не позднее чем за 3 дня до отгула руководитель обязан ознакомить работника с правилами предоставления отгула. Заявление подается для «одноразовых» праздников, которые приходятся на определенный день года (например, Пасха). Просьба об индивидуальном рабочем времени подается для «регулярных» праздников, которые отмечаются в определенный день недели.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.