Польша меняет правила для международных перевозчиков — Finance.ua

Польша меняет правила для международных перевозчиков
С 1 ноября пересечь границу с Польшей могут только те перевозчики, которые зарегистрированы в системе SENT.
Об этом сообщается на странице Волынской таможни.
В Государственной службе безопасности на транспорте предупреждают: с 1 ноября вводится система SENT для грузовых перевозок в и через территорию Польши.
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«9 октября Сенат Польши одобрил изменения в законопроект „О делегировании водителей на автомобильном транспорте“. Указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также», — сообщают в ГСБТ.
Следовательно, с 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозку:
- по одноразовым разрешениям;
- по разрешениям на перевозку ЕКМТ;
- по безразрешительным перевозкам (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).
«Фактически речь идет о всех видах перевозок, которые может выполнять иностранный перевозчик. Распространяется такое требование как на те двусторонние перевозки, например Украина — Польша, так и на транзитные, когда перевозчик следует по территории Польши в другое государство. Следовательно, это означает, что каждая перевозка должна быть внесена в систему SENT», — подчеркивают в ГСБТ.
Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:
1) сведения об иностранном лице, выполняющем эту перевозку;
2) реквизиты отправителя;
3) данные получателя;
4) место и дату начала перевозки на территории Польши;
5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;
6) страну погрузки;
7) страну разгрузки;
8) информацию о том, перевозка выполняется с грузом или без него;
9) номер транспортного документа на груз;
10) номер разрешения;
11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;
12) номер устройства SENT.
«После регистрации в системе сообщению будет присвоен «контрольный номер». В случае неполучения «контрольного номера» водитель обязан воздержаться от начала перевозки груза. Таким образом, регистрация в системе SENT обеспечит контроль за всеми грузовыми перевозками в и через территорию Польши, — объясняют в ГСБТ. — Важно, что неправильное или неполное заполнение сообщения исключит возможность осуществления перевозки.
В службе также добавляют, что по сообщению Министерства инфраструктуры Польши, разрабатывается порядок действий иностранного перевозчика, выполняющего перевозки в или по территории Польши. Ожидается, что указанный порядок в ближайшее время будет доведен до всех заинтересованных сторон. Министерство развития громад и территорий Украины обратилось за дополнительными разъяснениями в Министерство инфраструктуры Польши.
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