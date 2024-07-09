Для перевозчиков действуют новые правила таможенного контроля на границе с Польшей — Finance.ua

Для перевозчиков действуют новые правила таможенного контроля на границе с Польшей Сегодня 19:49 — Технологии&Авто

Для перевозчиков действуют новые правила таможенного контроля на границе с Польшей

В ГНСУ предупредили , что, по информации польской стороны, с 10 июля 2024 года вступают в действие новые правила пересечения границы.

В соответствии с ними украинские перевозчики должны предоставлять в таможенный контроль Республики Польша соответствующие разрешения, документы и наклейки.

1. Наличие на борту лицензии на перевозку в бумажном виде: выписка о получении лицензии на международные перевозки грузов на английском языке с QR-кодом. Получить таковой можно в личном кабинете перевозчика.

2. Наличие документов на груз для пустого транспорта: при выезде из Украины пустым транспортным средством водителю необходимо иметь документы, подтверждающие возврат с грузом, который водитель будет забирать на обратном пути. Это может быть договор или подписанная перевозчиком заявка. В этих документах должны быть указаны контактные данные и адрес отправителя и место загрузки авто.

3. Документы для подтверждения типа перевозки: на протяжении всего рейса на борту должны быть документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие тип перевозки. Речь идет о коносаментах, товаротранспортных накладных, грузовых таможенных декларациях и т. д.

4. Документы для возвращения пустого грузовика: при возвращении в Украину пустым транспортом необходимо иметь документы, подтверждающие перевозку груза в прямом сообщении.

5. Наклейка на лобовом стекле грузовика размером 5 см: ее образец утвержден в Соглашении. В случае, если перевозчик выполняет перевозку не по условиям Соглашения о «транспортном безвизе», а, например, по разрешению ЕКМТ, наклейка должна быть скрыта. Загрузить наклейку можно по ссылке: bit.ly/3XxUhWJ. Такая наклейка предназначена для помощи контролирующим органам идентифицировать грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с Соглашением, и предупреждать каботажные перевозки.

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До 10 июля будет действовать переходный период, позволяющий перевозчикам обеспечить все грузовики соответствующими документами и наклейками.

С 10 июля перечисленные правила будут обязательными для выполнения всеми компаниями, выполняющими перевозку согласно Соглашению между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

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