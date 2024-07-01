Для пересечения границы с Польшей никаких разрешений перевозчикам не требуется — Минвосстановления Сегодня 13:33

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступила в силу 20 июня. Так что украинским перевозчикам не нужны никакие разрешения на двусторонние перевозки.

Такой комментарий относительно приостановки Польшей пропуска украинских грузовиков на границе без разрешений на международные грузовые перевозки предоставил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

«О ситуации с пересечением границы грузовиками через пункты пропуска с Польшей. Точнее с требованием таможенных органов Республики Польша относительно наличия разрешений на перевозку у украинских водителей. Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня», — отмечает Деркач.

При этом, по его словам, до 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

Дерккач говорит, что об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. Официальными каналами польская сторона, как и все остальные страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом.

«В настоящее время это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны. Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой. Также мы уведомили Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы», — написал замминистра развития общин.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 00:00 1 июля Польша прекратила пропуск на въезд и выезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки — разрешения или книжки ЕКМТ.

Книжка ЕКМТ — многостороннее разрешение, которое выдается перевозчику и позволяет ему свободно работать и ездить среди 44 стран-участниц Европейской конференции министров транспорта.



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