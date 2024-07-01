Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення — Finance.ua

Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Про це у Телеграмі повідомляє Державна митна служба України.
З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).
Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Як повідомлялося, фахівці Держмитслужби обговорили з представниками митно-податкової адміністрації Республіки Польща заходи, спрямовані на збільшення пропускної спроможності в пунктах пропуску для вантажних автомобілів з метою забезпечення першочергового переміщення гуманітарних вантажів і вантажів військового призначення.
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