Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення — Finance.ua
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Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення

Казна та Політика
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Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Про це у Телеграмі повідомляє Державна митна служба України.
З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).
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Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Як повідомлялося, фахівці Держмитслужби обговорили з представниками митно-податкової адміністрації Республіки Польща заходи, спрямовані на збільшення пропускної спроможності в пунктах пропуску для вантажних автомобілів з метою забезпечення першочергового переміщення гуманітарних вантажів і вантажів військового призначення.
За матеріалами:
Укрінформ
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