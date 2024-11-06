Самые лучшие дешевые направления в Европе для путешествия (кто в лидерах) — Finance.ua

Самые лучшие дешевые направления в Европе для путешествия (кто в лидерах) Сегодня 20:00 — Мир

Самые лучшие дешевые направления в Европе для путешествия (кто в лидерах)

Путешествия расширяют горизонты и укрепляют нашу уверенность, создают уникальные впечатления и новые воспоминания, которые остаются с нами на долгие годы. Однако с ростом затрат вполне естественно, что мы хотим сэкономить деньги, а не тратить их на поездку.

Об этом сообщает сайт для путешественников Omio , который привел лучшие дешевые направления в Европе, чтобы вы могли путешествовать.

Чтобы определить лучшие города для малобюджетного путешествия, эксперты выбрали 100 популярнейших туристических направлений в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Испании. Этот выбор основан на наших внутренних данных бронирования с 2022 года.

Как определяли места в рейтинге

Все города проверяли, подходят ли они для малобюджетного путешествия. Всего было выбрано 12 показателей в трех областях исследования: «Деятельность», «Еда и напитки» и «Инфраструктура». Но расходы на проезд и проживание не учитывались.

Гранада, Испания

После отметки 100 городов Европы Гранада на юге Испании стала лучшим местом бюджетного путешествия.

Андалузский город предлагает широкий спектр бесплатных мероприятий — 112, если быть точным. Это включает в себя самую большую достопримечательность города, Альгамбру (хотя попасть туда нелегко: нужно «вылавливать» билеты на сайте).

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Классические обзорные экскурсии в Гранаду стоят около 6 долларов по сравнению с другими европейскими городами это выгодно.

Ночная жизнь Гранады также предлагает возможность сэкономить: в 86 барах и ночных клубах пиво стоит чуть более 2 долларов.

Брюгге, Бельгия

Город Брюгге однозначно стоит того, чтобы его посетили, и у него много интересного, особенно для путешественников с низким бюджетом.

С 42 бесплатными достопримечательностями есть чем заняться недорого, в частности присоединиться к одной из недорогих пешеходных экскурсий по городу. Брюгге известен как мировая столица шоколада, и многие туры посвящены культуре и мастерству бельгийских шоколатье. Прогуливаясь по Брюгге, обязательно попробуйте пралине.

Венеция, Италия

Хотя в это сложно поверить, но в Венеции можно провести дешевый отдых. Путешественникам нужно лишь соблюдать несколько простых приемов, чтобы превратить некоторые из самых дорогих мест Венеции в малобюджетные гавани.

Прежде всего, некоторые из интереснейших мест в Венеции можно посетить бесплатно. Среди них 136 достопримечательностей, таких как площадь Сан-Марко и мост Риальто через Большой канал.

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Также есть 22 музея с бесплатным входом. Вместо того чтобы покупать дорогую бутилированную воду, в Венеции есть 186 общественных питьевых фонтанов. В этих фонтанах вы можете в любое время бесплатно наполнить бутылку воды, и это также экологически более безопасно.

Даже просто прогуливаясь весь день по этому городу, можно экономно тратить деньги (есть места, где пицца невероятно вкусная и недорогая), также в закоулках города можно найти недорогие сувениры (кожаные вещи, маски и прочее). Даже такие дорогие направления, как Венеция, все еще могут быть одними из самых доступных направлений для путешествий по Европе.

Справка Finance.ua:

Во Всемирной туристической организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году.

организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году. Второе место заняла Испания — туда направлялось 85 млн человек. США приняли 66 млн человек. А вот в Италию приехало 57 млн ​​туристов. Последнее место в ТОП-5 заняла Турция — 55 млн человек.

— туда направлялось 85 млн человек. США приняли 66 млн человек. А вот в приехало 57 млн ​​туристов. Последнее место в ТОП-5 заняла Турция — 55 млн человек. Ранее эксперты выбрали самые лучшие страны для эмигрантов. Чтобы создать этот список, был использован US News & World Report, признанный лидер мировых рейтингов, и Numbeo, крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Многие страны с более высоким качеством жизни, например Швеция, Сингапур и Бельгия, также имеют высокие затраты на жизнь.

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