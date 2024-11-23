ТОП-5 нетипичных стран мира для катания на лыжах или сноуборде — Finance.ua

ТОП-5 нетипичных стран мира для катания на лыжах или сноуборде Сегодня 23:11 — Мир

ТОП-5 нетипичных стран мира для катания на лыжах или сноуборде, Фото: freepik

Традиционно лыжники и сноубордисты выбирают для отдыха горнолыжные курорты Швейцарии, Австрии, Италии или Франции.

Как пишет издание The Independent, существуют менее популярные, но не менее увлекательные места для зимнего спорта.

ТОП-5 неожиданных направлений для катания

1. Южная Корея. Разнообразный горный рельеф этой страны Азии привлекает лучших лыжников мира, а самый большой и самый старый курорт страны, Энпхен в Канвондо, включает в себя особенно сложную трассу для покорения.

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Идеальное время для катания на лыжах в Корее — с конца ноября по конец февраля (или начало марта), когда часто бывает густой снегопад и низкие температуры.

Уникальность après-ski в Корее — традиционные шоты соджу и корейское барбекю.

2. Индия. В этой теплой стране расположены одни из самых высоких гор в мире, но многие люди не знают о ее горнолыжных курортах, расположенных в Гималаях.

Каждую зиму горы покрываются наиболее впечатляющим в Индии снегом, а свежие штормы периодически приносят новый снег на протяжении всего сезона.

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На курорте Гульмарге, в районе города Джамму, расположен один из самых высоких подъемников в мире. Горнолыжный сезон в Индии длится с января по март.

3. Испания. Многие туристы не догадываются, что зимой в этой традиционно пляжной стране Европы можно понежиться на солнце на отчетливых заснеженных склонах.

Среди самых популярных курортов страны — Сьерра-Невада в Гранаде, а на другом конце страны — Бакейра-Берет в Ллейде.

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Горнолыжный сезон на большинстве испанских курортов длится с ноября по апрель, а январь и февраль, как правило, являются самым загруженным периодом, когда обычно выпадает самый лучший снег.

4. Аргентина. Эта страна привлекает доступными ценами, роскошной кухней и курортами мирового класса.

Серро-Катедраль в городе Барилоче — самый большой горнолыжный курорт в Южной Америке, а Лас-Леньяс в Мендосе считается лучшим в Андах для тех, кто решается заняться внетрассовым катанием на лыжах, и единственным курортом в регионе, где разрешено кататься на лыжах ночью.

Здесь действительно найдется занятие для каждого, однако стоит учесть, что в Аргентине относительно короткий снежный сезон (с июня по сентябрь).

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Кстати, это также отличное место для тех фанатов горнолыжного отдыха, которые не хотят ждать европейской зимы.

5. Австралия. Страна, известная своими пляжами, тоже имеет места для зимнего спорта.

Можно промчаться по самой длинной в Австралии лыжной трассе на курорте Тредбо, любуясь Снежными горами, или насладиться пинтой пива в классическом загородном пабе на гигантском горнолыжном курорте Перишер в национальном парке Косцюшко.

Австралийские снежные поля идеально подходят для опытных лыжников, ищущих свежий снег на фоне красивых кустарников.

УНІАН По материалам:

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