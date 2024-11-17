ТОП-8 самых доступных горнолыжных курортов Европы в 2024 году — Finance.ua

ТОП-8 самых доступных горнолыжных курортов Европы в 2024 году
Итальянский альпийский поселок Сестриере признан лучшим бюджетным горнолыжным курортом Европы на 2024 год. Сестриере располагается в сердце горнолыжной области «Млечный Путь» (Via Lattea).
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Lonely Planet.
Виа Латеа — горнолыжный курорт, который включает восемь взаимосвязанных горнолыжных курортов в регионе Пьемонт и имеет 400 километров склонов, некоторые из которых соединяются с горнолыжным курортом Монженевр во Франции.
При этом благодаря своему высокогорному расположению в Сестриере гарантирован снег.
В то же время средняя дневная стоимость ски-пасса здесь составляет 28 евро.
Читайте также
«Как бонус он славится своей итальянской кухней, а отличные рестораны на склонах предлагают прекрасное соотношение цены и качества», — добавляет эксперт.
ТОП-8 доступных горнолыжных курортов Европы и средняя суточная цена лифт-паса:
- Сестриере, Италия — 28 евро;
- Гран Турмале, Франция — 50 евро;
- Фогель, Словения — 42 евро;
- Ясна Низкие Татры, Словакия — 41 евро;
- Орель, Франция — 40 евро;
- Бардонеккья, Италия — 46 евро;
- Серр Шевалье, Франция — 60 евро;
- Альпбах, Австрия — 63 евро.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Поделиться новостью