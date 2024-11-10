ТОП-4 доступные солнечные направления в Европе для зимнего отдыха, которые не ударят по бюджету — Finance.ua

ТОП-4 доступные солнечные направления в Европе для зимнего отдыха, которые не ударят по бюджету Сегодня 12:08 — Мир

ТОП-4 доступные солнечные направления в Европе для зимнего отдыха, которые не ударят по бюджету, Фото: freepik

Со снижением температуры все больше людей задумываются об отпуске в теплых местах. Если же времени на дальние поездки нет, европейцы ищут «солнечные» уголки на своем континенте.

Издание Travel Off Path составило список из четырех доступных направлений для отдыха в Европе, куда можно отправиться за зимним солнцем.

ТОП-4 доступны солнечные направления в Европе.

Лимассол, Кипр. Средиземноморский Кипр славится мягкими зимами, а в Лимассоле, его втором по размеру городе, даже в холодные месяцы температура редко падает ниже +17°C.

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Город Лимасол является древним портом, насчитывающим тысячи лет, и стремительно развивающимся прибрежным центром, а его инновационность и набережная с небоскребами принесли ему звание «Дубая Кипра».

Туристов в Лимассоле ждут прогулки по очаровательному Старому городу, где узкие улочки заполнены кафе в греческом стиле, экскурсия в монументальную средневековую крепость, сохраняющую впечатляющее количество многовековых артефактов, и, наконец, отдых на набережной, засаженной пальмами.

Марбелья, Испания. Курорт в Коста-дель-Соль привлекает туристов теплыми +20°C днем ​​и всего в несколькими дождливыми днями за месяц.

Марбелья, зажатая между горами Сьерра-Бланка и Средиземным морем, может похвастаться более 25 километров пляжей с золотистым песком, усыпанных роскошными виллами и гостиницами, вот только зимой они стоят в разы меньше, чем в пиковый летний сезон.

И хотя в это время года может быть слишком холодно для купания, Европа хороша тем, что здесь всегда хватает культурных достопримечательностей, которыми можно любоваться — в Марбелье это очаровательный Старый город эпохи Возрождения с побеленными домами и улицами, украшенными бугенвиллеями.

Лагуш, Португалия. Этот город является культурной столицей курортной провинции Алгарве. Зимой средняя температура там составляет около 18 градусов, а дожди идут очень редко, что делает его идеальным местом для принятия солнечных ванн.

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Нельзя пропустить и окруженный стенами исторический центр Лагуша: он был построен еще в Средние века, здесь есть хорошо сохранившиеся форты и церкви в стиле барокко, а также несколько традиционных закусочных, где можно отведать бакаляу и другие свежие морепродукты менее чем за 15 долларов.

В общем, Лагуш является одним из самых дешевых солнечных направлений в Европе независимо от сезона, с отдельными номерами в гостевых домах всего в нескольких шагах от пляжа стоимостью от 35 долларов.

Маспаломас, Гран-Канария. Этот испанский остров недалеко от африканского побережья привлекает зимним солнцем и комфортабельными +22°C.

Маспаломас известен пляжами с мягкими песками медового цвета, дюнами и популярным парком развлечений, а теплый климат делает Гран-Канарию отличным местом отдыха в любой сезон.

УНІАН По материалам:

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