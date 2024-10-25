ТОП-5 стран Европы, где явление расизма менее распространено (рейтинг) — Finance.ua

ТОП-5 стран Европы, где явление расизма менее распространено (рейтинг) Сегодня 18:00 — Мир

ТОП-5 стран Европы, где явление расизма менее распространено (рейтинг)

В Европе проживают более 742 миллионов человек из разных стран, разного происхождения и социального воспитания. Каждый год миллионы людей решают строить свою новую жизнь в европейских странах в надежде найти лучшие условия жизни и больше возможностей работы. Однако их часто ожидают трудности, в частности социальная интеграция в новые общины.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.

Эксперты исследовали сложность расизма как основного препятствия для иностранцев в европейской зоне, определив пять стран, где явление расизма менее распространено.

Испания

Оценка: 4,52

Согласно исследованию Index Mundi, Испания получила 4,52, что является самым лучшим показателем среди всех стран. Кроме того, в последнем исследовании FRA распространенность расистских преследований в Испании была установлена ​​на уровне 16 процентов. Эти результаты ставят Испанию во главу угла в списке наименее расистских стран ЕС.

Одна из причин, почему этой стране удалось снизить расовую дискриминацию, может быть связана с несколькими законами, которые правительство приняло для решения этой конкретной проблемы.

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Испания — это разнообразная страна, где поселились люди разного расового происхождения, в том числе марокканцы, эквадорцы и китайцы.

Швеция

Оценка: 4,50

Швеция занимает четвертое место по расовому равенству в мире, будучи страной с самым высоким рейтингом в этом списке. Однако отчет FRA показывает, что 21 процент участвовавших в исследовании сообщили об опыте расизма за последние 12 месяцев.

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Хотя у страны репутация прогрессивной политики и инклюзивности, случаи дискриминации остаются проблемой. Общая тенденция в Европе свидетельствует о росте дискриминации, и Дания и Финляндия — две соседние страны Швеции не остались нейтральными к этой тенденции.

Данные показывают, что 41 процент респондентов сталкивались с проявлениями расизма в Дании еще в 2016 году.

Великобритания

Оценка: 4,28

Соединенное Королевство стало одной из наименее расистских стран на европейском континенте, что может быть сочетанием долгой истории эмиграции и постоянной работы, которую делает правительство, чтобы улучшить жизнь иммигрантов в стране.

На вопрос о том, насколько велика проблема расовой дискриминации в стране, где живут респонденты, доля тех, кого это явление беспокоит, была не столь высока, как тех, кто не беспокоился.

В общей сложности Соединенное Королевство набрало 4,28 балла, тогда как Южная Африка заняла самый высокий рейтинг со средним баллом 6,86. Страна также занимает 16 место в мировом рейтинге по расовому равенству.

Португалия

Оценка: 3,72

Эта страна ЕС известна своим уникальным сочетанием культур и национальностей; многие граждане Южной Америки, особенно бразильцы, люди африканского происхождения и британцы, выбрали Португалию своим новым домом в последние годы.

Правда в том, что Португалия редко разочаровывает, поскольку это одна из самых расово разнообразных стран в Европе, если не в мире. Страна постоянно работала над совершенствованием своих законов и приветствовала всех прибывших, независимо от их расы, этнического происхождения или религиозных убеждений.

Согласно исследованию Index Mundi, Португалия занимает 13 место в мировом рейтинге по расовому равенству, набрав 3,72 балла. Кроме того, распространенность расистских преследований составила шесть процентов, что является наиболее низким показателем среди стран ЕС.

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