Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину — Finance.ua

Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину Сегодня 08:30 — Личные финансы

Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину

Правительство Швеции планирует увеличить выплаты беженцам за возвращение на Родину до 350 тыс. шведских крон (34 000 долларов).

Об этом сообщает Aftonbladet.

О программе возвращения для украинцев

Грантовую программу планируется запустить в 2026 году. Для этого в бюджете зарезервируют 1,4 млрд шведских крон. Этих средств хватит на участие в программе 4000 человек.

Подать заявку на грант могут беженцы и люди, которым предоставлена ​​защита. Также для этого им должен быть предоставлен временный или постоянный вид на жительство.

Сколько платят сейчас

Сейчас беженцы могут получить за возвращение домой 10 тыс. крон на взрослого и 5 тыс. крон на ребенка, но не более 40 тыс. крон на семью.

По данным шведских властей, в стране находится 400−500 тыс. мигрантов, которые являются безработными или испытывают трудности с заработком. Им оплачивают пособие, которое дает дополнительную нагрузку на бюджет.

Справка Finance.ua:

с июня по ноябрь 2024 года в Чехии будет работать пилотный проект, который поможет украинцам вернуться домой, заявляли в Министерстве внутренних дел Чехии. Подать заявку на возвращение в Украину можно один раз. Если после этого человек подаст заявление на вид на жительство в течение следующих 12 месяцев в Чехии, ему придется уплатить половину расходов на возвращение;

27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за выплату денежного пособия украинским гражданам, которые вернутся домой после окончания войны;



по состоянию на конец января 2024 года за границей находятся 4,9 млн граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения. Специалисты считают, что для стимуляции украинцев возвращаться на Родину необходимо налаживать сотрудничество со странами ЕС;



власти Ирландии рассматривают возможность предоставления финансовой помощи украинцам с целью поощрения их возвращения домой после окончания временной защиты.

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