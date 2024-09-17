Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину

Личные финансы
67
Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину
Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину
Правительство Швеции планирует увеличить выплаты беженцам за возвращение на Родину до 350 тыс. шведских крон (34 000 долларов).
Об этом сообщает Aftonbladet.

О программе возвращения для украинцев

Грантовую программу планируется запустить в 2026 году. Для этого в бюджете зарезервируют 1,4 млрд шведских крон. Этих средств хватит на участие в программе 4000 человек.
Подать заявку на грант могут беженцы и люди, которым предоставлена ​​защита. Также для этого им должен быть предоставлен временный или постоянный вид на жительство.

Сколько платят сейчас

Сейчас беженцы могут получить за возвращение домой 10 тыс. крон на взрослого и 5 тыс. крон на ребенка, но не более 40 тыс. крон на семью.
По данным шведских властей, в стране находится 400−500 тыс. мигрантов, которые являются безработными или испытывают трудности с заработком. Им оплачивают пособие, которое дает дополнительную нагрузку на бюджет.

Справка Finance.ua:

  • с июня по ноябрь 2024 года в Чехии будет работать пилотный проект, который поможет украинцам вернуться домой, заявляли в Министерстве внутренних дел Чехии. Подать заявку на возвращение в Украину можно один раз. Если после этого человек подаст заявление на вид на жительство в течение следующих 12 месяцев в Чехии, ему придется уплатить половину расходов на возвращение;
  • 27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за выплату денежного пособия украинским гражданам, которые вернутся домой после окончания войны;
  • по состоянию на конец января 2024 года за границей находятся 4,9 млн граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения. Специалисты считают, что для стимуляции украинцев возвращаться на Родину необходимо налаживать сотрудничество со странами ЕС;
  • власти Ирландии рассматривают возможность предоставления финансовой помощи украинцам с целью поощрения их возвращения домой после окончания временной защиты.

Туристическая страховка в Швецию 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.