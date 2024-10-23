Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн на морские дроны, чтобы защитить судоходство — Finance.ua
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Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн на морские дроны, чтобы защитить судоходство

Казна и Политика
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Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн на морские дроны, чтобы защитить судоходство
Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн на морские дроны, чтобы защитить судоходство
Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн для защиты от российских атак на море и ищет партнеров по поставкам морских дронов.
Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Великобритания выделяет дополнительные 120 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Коалиции морских сил и средств и ищет партнеров для софинансирования поставки еще сотен морских беспилотников, а также радаров наблюдения для защиты зернового коридора, говорится в сообщении.
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В канцелярии Стармера отметили, что Великобритания совместно с Норвегией ищут еще 100 миллионов фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования сотен других проектов. Недавние пакеты помощи включали десятки амфибийных вездеходов и рейдовых кораблей, сотни противокорабельных ракет для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов к пулеметам.
Кир Стармер заявил, что атаки рф по судоходству в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности. Ссылаясь на данные британской разведки, он указал на заметный рост попыток россии наносить удары по портовой инфраструктуре — с 5 октября по 14 октября россия поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.
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путин «готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться».
В общей сложности рф повредила уже более двух десятков гражданских судов. За время полномасштабного вторжения произошло более 50 атак на портовую инфраструктуру, в результате которых повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено — более 100 000 т агропродукции, по данным Минвосстановления.
В то же время Украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. За более чем год удалось экспортировать уже более 70 млн т грузов, а это более 2500 судов, вышедших из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы.
По материалам:
Forbes.ua
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