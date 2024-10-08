Британия выделила $4,5 млрд на обеспечение насущной потребности Украины — Finance.ua

Британия выделила $4,5 млрд на обеспечение насущной потребности Украины Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Великобритания выделила Украине более 4,5 миллиарда долларов. Средства будут направлены на закупку вооружения британского производства.

Как сообщает министерство обороны Великобритании, торговая миссия Лондона, сформированная из представителей минобороны, департамента бизнеса и торговли и оборонной торговой ассоциации ADS, посетила украинский оборонно-промышленный форум, чтобы принять участие в ряде встреч и дискуссий.

В ходе этих встреч с украинскими официальными лицами британская делегация планировала установить список наиболее необходимого вооружения и техники. В дальнейшем британское минобороны будет заключать контракты со своей промышленностью от имени Украины согласно ее потребностям.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что поддержка Киева Лондоном неуклонна.

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«Мы продолжаем лидировать в оказании военной помощи, но наша поддержка гораздо шире, чем просто предоставление оборудования. Углубляя наши связи с украинским оборонно-промышленным комплексом, мы расширяем собственные промышленные мощности, одновременно наращивая собственные возможности Киева. Мы стоим бок о бок с Украиной и будем поддерживать столько, сколько потребуется», — отметил он.

Британское министерство обороны уже заключило контракты с компанией Thales на ракеты противовоздушной обороны, а также с предприятием Sheffield Forgemasters на производство стволов к артиллерийским орудиям, чтобы подготовить промышленность к дальнейшим заказам.

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«Будущие заказы находятся на стадии разработки и будут финансироваться Украиной на средства ее собственных резервов и 4,5 миллиарда долларов экспортного финансирования, предоставленного Великобританией для поддержки военных усилий Киева», — добавили в британском минобороны.

Следует отметить, что в июле 2024 года Украина и Великобритания подписали соглашение о предоставлении Киеву кредита для финансирования оборонных потребностей страны.

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«По условиям рамочного соглашения, кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего в сфере противовоздушной обороны», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

TrueUA По материалам:

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