Британия ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против беларуси Сегодня 15:20

В четвертую годовщину спорных президентских выборов 2020 года в беларуси Великобритания объявила о введении санкций против еще семи физических и юридических лиц. Общее количество санкционных ограничений против беларуси составляет более 200.

Среди новых фигурантов санкционного списка оказались командиры четырех колоний, где содержались политические заключенные и зафиксированы многочисленные нарушения прав человека.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий оборонного и военно-промышленного сектора. Эти компании поддерживали незаконное вторжение россии в Украину, предоставляя оборудование, логистическую поддержку и разрешая использование территории и воздушного пространства беларуси для атак.

Введение санкций против этих предприятий лишает их возможности вести бизнес с британскими компаниями.

Эти меры подчеркивают решительность Великобритании и ее союзников продолжать давление на режим Лукашенко за его репрессивные действия внутри страны и поддержку российской агрессии в Украине.

Под санкции попали физические и юридические лица:

Денис Толстенков: командир исправительной колонии № 4, Андрей Пальчик: бывший комендант исправительной колонии № 1, Филипп Стурченко: комендант исправительной колонии № 3, Алексей Лазаренко: комендант исправительной колонии № 15, ОАО «СтанкоГомель»: белорусский производитель станков, экспортирующий товары в россию для использования в российском военно-промышленном комплексе. ОАО «НИЭВМ»: аффилированная с правительством беларуси организация, осуществляющая деятельность в оборонном комплексе страны. ООО «Рухсервомотор»: белорусский производитель станков, экспортирующий товары в россию для использования в российском военно-промышленном комплексе.

Ранее Европейский Союз ввел санкции против 28 человек за их роль в репрессиях и нарушениях прав человека в беларуси. Под ограничения попали и давние сторонники самопровозглашенного президента беларуси Александра Лукашенко.

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