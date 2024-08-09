Британия ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua
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Британия ввела новые санкции против беларуси

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В четвертую годовщину спорных президентских выборов 2020 года в беларуси Великобритания объявила о введении санкций против еще семи физических и юридических лиц. Общее количество санкционных ограничений против беларуси составляет более 200.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.
Среди новых фигурантов санкционного списка оказались командиры четырех колоний, где содержались политические заключенные и зафиксированы многочисленные нарушения прав человека.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий оборонного и военно-промышленного сектора. Эти компании поддерживали незаконное вторжение россии в Украину, предоставляя оборудование, логистическую поддержку и разрешая использование территории и воздушного пространства беларуси для атак.
Введение санкций против этих предприятий лишает их возможности вести бизнес с британскими компаниями.
Эти меры подчеркивают решительность Великобритании и ее союзников продолжать давление на режим Лукашенко за его репрессивные действия внутри страны и поддержку российской агрессии в Украине.
Под санкции попали физические и юридические лица:
  1. Денис Толстенков: командир исправительной колонии № 4,
  2. Андрей Пальчик: бывший комендант исправительной колонии № 1,
  3. Филипп Стурченко: комендант исправительной колонии № 3,
  4. Алексей Лазаренко: комендант исправительной колонии № 15,
  5. ОАО «СтанкоГомель»: белорусский производитель станков, экспортирующий товары в россию для использования в российском военно-промышленном комплексе.
  6. ОАО «НИЭВМ»: аффилированная с правительством беларуси организация, осуществляющая деятельность в оборонном комплексе страны.
  7. ООО «Рухсервомотор»: белорусский производитель станков, экспортирующий товары в россию для использования в российском военно-промышленном комплексе.
Ранее Европейский Союз ввел санкции против 28 человек за их роль в репрессиях и нарушениях прав человека в беларуси. Под ограничения попали и давние сторонники самопровозглашенного президента беларуси Александра Лукашенко.
По материалам:
РБК-Україна
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