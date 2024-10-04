Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка» — Finance.ua
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Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка»

Фондовый рынок
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Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка»
Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка»
Великобритания в четверг ввела санкции против белорусского «Альфа-банка» в связи с поддержкой власти беларуси путем осуществления деятельности в области финансовых услуг.
Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании, обнародованном на сайте британского правительства.
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В Управлении обосновали введение санкций тем, что банк принимает или принимал участие в извлечении выгоды от правительства беларуси или в его поддержке «путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства беларуси, а именно в белорусском секторе финансовых услуг».
Как пишет «Настоящее время», «Альфа-Банк» в беларуси начал работать с 2008 года, до этого он назывался «Межторгбанк». Позже он поглотил «Белросбанк».
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На сегодня 97,9% акций этого банка принадлежат российскому консорциуму «Альфа-Групп».
Напомним, 9 августа Министерство финансов США внесло в санкционный список 14 белорусских компаний и 19 физических лиц, которые, по мнению американского правительства, причастны к помощи в войне россии против Украины и уклонению от санкций со стороны белорусских оборонных предприятий.
По материалам:
Укрінформ
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