Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка» — Finance.ua

Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка» Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Британия ввела санкции против белорусского «Альфа-банка»

Великобритания в четверг ввела санкции против белорусского «Альфа-банка» в связи с поддержкой власти беларуси путем осуществления деятельности в области финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании, обнародованном на сайте британского правительства

В Управлении обосновали введение санкций тем, что банк принимает или принимал участие в извлечении выгоды от правительства беларуси или в его поддержке «путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства беларуси, а именно в белорусском секторе финансовых услуг».

Как пишет « Настоящее время », «Альфа-Банк» в беларуси начал работать с 2008 года, до этого он назывался «Межторгбанк». Позже он поглотил «Белросбанк».

На сегодня 97,9% акций этого банка принадлежат российскому консорциуму «Альфа-Групп».

Напомним, 9 августа Министерство финансов США внесло в санкционный список 14 белорусских компаний и 19 физических лиц, которые, по мнению американского правительства, причастны к помощи в войне россии против Украины и уклонению от санкций со стороны белорусских оборонных предприятий.

Укрінформ По материалам:

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