Зеленский ввел 10-летние санкции против активов российской Альфа-Групп — Finance.ua

Зеленский ввел 10-летние санкции против активов российской Альфа-Групп Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Зеленский ввел 10-летние санкции против активов российской Альфа-Групп

Президент Владимир Зеленский указом № 371 от 5 июля ввел в действие решение СНБОУ, которым по рекомендации НБУ были введены санкции против финансовых активов российской Альфа-Групп и других компаний.

Под 10-летние санкции подпали активы, связанные с российским Альфа-Банком и его владельцами, а также участниками Альфа-Групп.

Речь идет о таких компаниях:

ABH Holdings SA (Люксембург) — акционер Сенс Банка

ABH Ukraine Limited (Кипр) — акционер Сенс Банка

Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр)

ABH Financial Limited (Кипр)

«АБ Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование» (рф), страховавшая автомобили российских захватчиков

«АС Финанс» (рф)

«АС Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование — ОМС» (рф)

«АльфаСтрахование — Жизнь» (рф)

Alfa Capital Holdings Limited (Британские Виргинские Острова)

Fairacre Holdings Limited (Кипр).

По данным НБУ, на 20 марта 2023 года ABH Holdings SA принадлежало 57,6006% акций Сенс Банка, а 42,3994% принадлежало ABH Ukraine Limited. Его реальные бенефициары — россияне Андрей Косогов, Михаил Фридман, Петр Авен. Ранее среди владельцев были также вышедшие без разрешения НБУ Герман Хан и Алексей Кузмичев.

Санкции также наложены на «ЮНС-Холдинг» (рф), Seline Limited (Кипр), Masline Holdings Limited (Кипр), Fostar Limited (Кипр), Viviga Limited (Кипр).

Все компании имеют идентичные санкционные ограничения:

1. Блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

2) Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

3) Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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