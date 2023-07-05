Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика) — Finance.ua

Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика) Сегодня 14:01 — Фондовый рынок

Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика)

По состоянию на июнь 2023 года в санкционные перечни Совета национальной безопасности и обороны Украины было включено 8919 физических лиц и 5755 компаний. Большинство санкций направлено против граждан и предприятий из россии.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Как отмечается, значительная часть подсанкционных граждан и предприятий добавилась уже в текущем году — 2495 и 2991 соответственно.

Гражданство людей под санкциями

Более половины физических лиц, которые сейчас учитываются в этих списках, имеют гражданство россии — таких насчитывается 5364 человека.

Второе место в этом рейтинге занимают граждане нашего государства — под санкциями находятся 1614 носителей украинского паспорта.

Со значительным отрывом от них отстают граждане Беларуси — 73 человека.

Инфографика: Опендатабот

Компании под санкциями

Среди компаний, попавших под санкции СНБО, подавляющее большинство — бизнес из рф (4650 дел).

В санкционном перечне также оказалось немало украинских бизнесов — 507.

Замыкает топ-3 бизнес с пропиской на Кипре — таких дел насчиталось 178.

«В поддержку Украины государства по всему миру также применяют санкции против людей и бизнеса, связанных со страной-агрессором. Всего в мировых санкционных перечнях в настоящее время обнаружено 6477 компаний и 9440 человек», — добавили в Опендатабот.

Основания для санкций

В Украине основаниями для применения санкций, среди прочего, являются действия иностранных государств, юридических лиц или граждан, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территорий и т. д.

Действующее законодательство предусматривает почти неограниченный перечень последствий для тех, кто был включен в санкционный перечень. В частности, государство может блокировать их активы и взимать их в свой доход, ограничивать возможности осуществления подсанкционными гражданами или компаниями торговых операций, получение ими ряда услуг и предотвращения вывода капиталов из Украины.

При этом законодательством предусмотрены обязательства для различных органов и институций в отношении санкционных лиц.

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Так, например, банки и финансовые учреждения должны блокировать средства подсанкционных лиц, если для них предусмотрены соответствующие ограничения, отказываться от проведения финансовых операций в их пользу и т. д. Также законодательством установлен ряд ограничений в сфере предоставления нотариальных услуг в отношении попавших в эти «черные списки». Среди прочего им может быть отказано в совершении нотариальных действий, а нотариусы обязаны сообщать территориальным органам Министерства юстиции о том, что к ним обращались подсанкционные лица или компании.

В то же время в Уголовном кодексе Украины отсутствует норма относительно уголовной ответственности за нарушение санкционного законодательства, но возможность ее внедрения сейчас рассматривается на уровне парламента. Так, еще 25 января 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект № 8384, а 12 апреля текущего года парламентский комитет по правовой политике предоставил вывод о его включении в повестку дня.

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