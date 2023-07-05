Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика)

Фондовый рынок
16
Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика)
Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика)
По состоянию на июнь 2023 года в санкционные перечни Совета национальной безопасности и обороны Украины было включено 8919 физических лиц и 5755 компаний. Большинство санкций направлено против граждан и предприятий из россии.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Как отмечается, значительная часть подсанкционных граждан и предприятий добавилась уже в текущем году — 2495 и 2991 соответственно.

Гражданство людей под санкциями

Более половины физических лиц, которые сейчас учитываются в этих списках, имеют гражданство россии — таких насчитывается 5364 человека.
Второе место в этом рейтинге занимают граждане нашего государства — под санкциями находятся 1614 носителей украинского паспорта.
Со значительным отрывом от них отстают граждане Беларуси — 73 человека.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Компании под санкциями

Среди компаний, попавших под санкции СНБО, подавляющее большинство — бизнес из рф (4650 дел).
В санкционном перечне также оказалось немало украинских бизнесов — 507.
Замыкает топ-3 бизнес с пропиской на Кипре — таких дел насчиталось 178.
Санкции применили уже к 8919 физлицам и 5755 компаниям. К кому ограничения применяют чаще всего (инфографика)
«В поддержку Украины государства по всему миру также применяют санкции против людей и бизнеса, связанных со страной-агрессором. Всего в мировых санкционных перечнях в настоящее время обнаружено 6477 компаний и 9440 человек», — добавили в Опендатабот.

Основания для санкций

В Украине основаниями для применения санкций, среди прочего, являются действия иностранных государств, юридических лиц или граждан, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территорий и т. д.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Действующее законодательство предусматривает почти неограниченный перечень последствий для тех, кто был включен в санкционный перечень. В частности, государство может блокировать их активы и взимать их в свой доход, ограничивать возможности осуществления подсанкционными гражданами или компаниями торговых операций, получение ими ряда услуг и предотвращения вывода капиталов из Украины.
При этом законодательством предусмотрены обязательства для различных органов и институций в отношении санкционных лиц.
Читайте также
Так, например, банки и финансовые учреждения должны блокировать средства подсанкционных лиц, если для них предусмотрены соответствующие ограничения, отказываться от проведения финансовых операций в их пользу и т. д. Также законодательством установлен ряд ограничений в сфере предоставления нотариальных услуг в отношении попавших в эти «черные списки». Среди прочего им может быть отказано в совершении нотариальных действий, а нотариусы обязаны сообщать территориальным органам Министерства юстиции о том, что к ним обращались подсанкционные лица или компании.
В то же время в Уголовном кодексе Украины отсутствует норма относительно уголовной ответственности за нарушение санкционного законодательства, но возможность ее внедрения сейчас рассматривается на уровне парламента. Так, еще 25 января 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект № 8384, а 12 апреля текущего года парламентский комитет по правовой политике предоставил вывод о его включении в повестку дня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.