Группа Ермака-Макфола предлагает новые санкции — Finance.ua
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Группа Ермака-Макфола предлагает новые санкции

Казна и Политика
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Группа Ермака-Макфола предлагает новые санкции
Группа Ермака-Макфола предлагает новые санкции
российский военно-промышленный комплекс наладил закупку электроники, в частности производства крупных западных компаний, через третьи страны, и союзникам Украины нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы перекрыть эти каналы.
Об этом говорится в новом докладе «группы Ермака-Макфола», которая разрабатывает рекомендации по санкциям против россии.
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В документе, составленном экспертами группы с использованием исследования Киевской школы экономики, изложены как уже обнародованные выводы разных специалистов, так и новые данные о том, как россия обходит санкции и в каком объеме закупает электронику, необходимую ей для производства оружия и военной техники.
Там, в частности, говорится, что в попавших в руки украинских военных образцах (или останках) российского оружия было обнаружено более тысячи высокотехнологичных компонентов производства 155 компаний из стран-союзников Украины, в том числе американских Analog Devices, Intel и Texas Instruments, корейской Samsung, немецкой Infineon Technologies.
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Почти всю эту электронику россия завозит через страны, не которые не вводили против нее санкции, прежде всего через Китай и Гонконг.
Сразу после введения санкций, в начале войны, российский импорт высокотехнологичной электроники упал, но уже к концу года восстановился частично за счет серых схем поставок западной продукции, частично благодаря тому, что нашлись новые поставщики, например китайские.
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В первом квартале этого года он снова упал — на 18%, но эксперты группы не знают точно, это эффективность санкций или россияне научились лучше скрывать свои закупки.
Для того чтобы сократить этот поток и сузить возможности россии, «группа Ермака-Макфола» предлагает, в частности:
  • улучшить обмен информацией между странами «санкционной коалиции», в том числе между их таможнями, и расширять сотрудничество в расследовании случаев обхода санкций;
  • расширять санкции против российских финансовых организаций — это должно усложнить расчеты за импорт;
  • властям всех стран — напрямую убеждать свои компании, чтобы они не продавали продукцию двойного назначения посредникам, работающим на россию;
  • расширить и унифицировать списки двойного назначения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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