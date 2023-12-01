Как происходила национализация Сенс Банка (бывший Альфа-Банк Украина) — Finance.ua

Как происходила национализация Сенс Банка (бывший Альфа-Банк Украина) Сегодня 19:06 — Фондовый рынок

Как происходила национализация Сенс Банка (бывший Альфа-Банк Украина), Фото: bigkyiv.com.ua

В истории современной Украины насчитывается три крупнейших банка, которые сначала были созданы частным капиталом, а затем национализированы и стали государственной собственностью. Это ПриватБанк, Укргазбанк и Сенс Банк (бывший Альфа-Банк Украина).

Как и когда основали банк

Альфа-Банк Украина был основан 24 марта 1993 года в форме общества с ограниченной ответственностью под названием Коммерческий банк содействия потребителям «Вито» с головным офисом в Киеве.

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В 1995 году был реорганизован в ООО «Киевинвестбанк», который в 1997 году был реорганизован в Акционерный Коммерческий Банк «Киевский Инвестиционный Банк».

С января 2001 г. банк начал работать под названием ЗАО «Альфа-Банк Украина».

По состоянию на 21 апреля 2022 года конечными владельцами существенного участия в банке через холдинговые компании ABH Holdings SA (Люксембург), 57,6% акций и ABH Ukraine Limited (Кипр) 42,4% акций, были российский олигарх Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%).

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Почему хотели ликвидировать финучреждение

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину встал вопрос дальнейшей судьбы этого банка. российский Альфа-Банк попал под международные санкции и нужно было что-то решать с украинской дочкой.

Просто ликвидировать банк, как это было с российскими Проминвестбанком и Сбербанком, было невозможно. В настоящее время Альфа-Банк Украина занимал пятое место по размеру активов среди украинских банков, а общая сумма возможного возмещения вкладов физических лиц, в том числе предпринимателей, превысила 44 млрд гривен.

Недаром Национальный банк в свое время отнес Альфа-Банк Украина к системно важным. Ликвидировать этот банк означало, что все деньги придется возвращать государству.

Когда изменили название

21 апреля 2022 года Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому было передано право голоса по акциям акционеров. Как сообщил Дянков, правление банка решило отказаться от бренда Альфа-Банк и продолжить работу под новым брендом.

«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — сказал Симеон Дянков.

1 декабря 2022 года Альфа-Банк Украина завершил все процедуры изменения названия на Сенс Банк. Корпоративный красный цвет был изменен на синий, чтобы ничего не напоминало прошлое.

Когда банк вывели с рынка

20 июля 2023 года правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк. Туда была введена временная администрация, а всем имуществом банка начал распоряжаться Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

21 июля 2023 года Кабинет министров Украины поддержал предложение Национального банка о переходе АО «Сенс банк» в стопроцентную государственную собственность в лице Министерства финансов Украины.

Кабмин выкупил у Фонда гарантирования вкладов физических лиц весь пакет акций Сенс Банка за 1 гривну.

В результате Сенс Банк стал пятым государственным банком в Украине, еще больше закрепив государственную монополию в банковском секторе. В настоящее время доля госбанков в активах системы составляет 56%, в депозитах населения — 65%.

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