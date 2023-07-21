Купили за 1 гривну: Правительство согласилось национализировать «Сенс Банк» — Finance.ua
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Купили за 1 гривну: Правительство согласилось национализировать «Сенс Банк»

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Купили за 1 гривну: Правительство согласилось национализировать «Сенс Банк»
Купили за 1 гривну: Правительство согласилось национализировать «Сенс Банк»
Кабмин во время сегодняшнего заседания согласился национализировать «Сенс Банк». Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Сегодня правительство принимает решение об участии государства в этой процедуре по выводу банка с рынка», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что государство приобретет право собственности на акции банка в полном объеме.
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«Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка. Это позволит в кратчайшие сроки назначить новое руководство финансового учреждения», — уточнил премьер.
При этом, как рассказал первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, Кабмин выкупит акции «Сенс Банка» за 1 грн. То есть банк становится государственным под управлением Минфина.
Шмыгаль также рассказал, что соответствующее решение призвано обеспечить стабильность украинской банковской системы и защиту интересов вкладчиков, ведь собственниками косвенного существенного участия в банке были подсанкционные лица.
«Также важно, что национализация не повлияет на выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и клиентами», — подытожил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что вчера Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, поскольку его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;
  • в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.
Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству

По материалам:
РБК-Україна
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