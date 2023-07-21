Сенс Банк во время национализации продолжит обслуживать физлиц — ФГВФЛ Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

Сенс Банк во время национализации продолжит обслуживать физлиц — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обещает минимальные ограничения для клиентов Сенс Банка в период его национализации до утра понедельника, 24 июля:

в этот период не будут выдавать кредиты, а юрлица не смогут воспользоваться услугами банка до второй половины дня 21 июля, сообщила директор ФГВФЛ Светлана Рекрут.

«В понедельник банк будет работать в обычном режиме, но с новым собственником (государством)», — сказала она на брифинге в Нацбанке в четверг.

Рекрут уточнила, что уже принято решение о введении временной администрации в банк, которая начнет работу 21 июля с 9:00, уполномоченным лицом является начальник управления раннего реагирования Фонда Виктория Степанец.

«Ограничений на средства физических лиц не будет. То есть все физические лица смогут пользоваться своими наличными средствами и имеющимися на картах в пределах лимитов, установленных банком или Национальным банком. Также не будет ограничений по снятию наличных денег в банкоматах, конечно, в пределах лимита, установленного НБУ. И не будет ограничений у физических лиц по использованию овердрафтов», — отметила глава ФГВФЛ.

По ее словам, средства юридических лиц временно заблокированы, поскольку заблокирована система электронных платежей (СЭП), потому что это требование действующего законодательства.

«Мы сейчас работаем на прием платежей от юридических лиц, а исходящие платежи будут ходить завтра со второй половины дня. То есть юридические лица смогут спокойно отправлять свои средства завтра со второй половины дня», — уточнила Рекрут.

«Важная информация, что не будут в эти несколько дней действовать все договоры по кредитованию. То есть юридические лица, уже имеющие действующие договоры и кредитные линии, они не будут действовать на период осуществления временной администрации. Во всем остальном банк будет работать в обычном режиме», — подчеркнула глава ФГВФЛ.

Она добавила, что отделения банков будут работать в обычном режиме, будет работать приложение. «Поэтому вкладчики и клиенты банка должны минимально испытать неудобства, обусловленные этим», — считает Рекрут.

Она отметила, что после взятия фондом банка под контроль следующим шагом будет получение решения Кабинета Министров об участии в нем государства, а именно о покупке банка за 1 грн у ФГВФЛ, а затем назначении руководителей банка по представлению Министерства финансов и согласованию с НБУ.

«И последний шаг — это передача банка Министерству финансов. Все эти мероприятия мы планируем провести в течение выходных», — подытожила Рекрут.

Справка Finance.ua:

как сообщалось, принятый минувшей осенью закон, допускавший национализацию Альфа-Банка, не сработал, поскольку банк сохраняет финансовую устойчивость. Поэтому в конце мая был принят новый закон, который разрешает такую ​​национализацию из-за наложения санкций на его акционеров. Конечные уже экс-бенефициары банка Михаил Фридман — 32,8632%, Петр Авен — 12,4018% и Андрей Косогов — 40,9614% были под санкциями и ранее, а прямых акционеров банка ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited внесли в санкции;

со своей стороны ABH Holdings заявлял, что достиг договоренности о продаже за $1 пакета в размере 75,6% акций Сенс Банка международному инвестору, и считает сохранение банка в частной собственности лучшим вариантом, а в случае национализации угрожал Украине судом;

Сенс Банк по размеру общих активов (96,64 млрд грн) на 1 июня 2023 года занимал 11 место среди 65 действующих украинских банков. Его чистая прибыль за пять месяцев этого года достигла 1,4 млрд грн. Объем вкладов физлиц и ФЛП на середину этого года, покрываемых госгарантией, по словам Рекрута, составляет около 44,5 млрд грн.

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