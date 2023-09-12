Основатель Dragon Capital рассказал о планах относительно Сенс Банка — Finance.ua

Основатель Dragon Capital рассказал о планах относительно Сенс Банка Сегодня 09:36

Фото: Економічна правда, www.epravda.com.ua

Известный бизнесмен, владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала на встрече «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», которая состоялась в Киеве 11 сентября 2023 года, подтвердил свой интерес к национализированному Сенс Банку — бывшему Альфа-Банку Украина.

Томаш Фиала вспомнил, как в 2015 году в Украине выводили с рынка многие банки, из-за чего образовалось большое предложение хороших активов по низким ценам, чем тогда удачно воспользовалась его инвесткомпания.

Однако сейчас, по оценкам Фиалы, ситуация иная — украинский финансовый сектор в результате реформ, осуществленных Нацбанком после 2014 года, очень прочный, хорошо капитализированный. А в 2023 году, благодаря высокой учетной ставке Нацбанка, банковский сектор должен получить исторически высокую прибыль. То есть предложения дешевых активов из банковского сектора, как в период банкопада 2014−2015 годов, во время полномасштабного российского вторжения нет и не должно быть. Соответственно, идея продажи Сенс Банка будущему инвестору за условную гривну не нашла поддержки.

«Мы надеялись, что государство быстро национализирует активы подсанкционных российских собственников, и эти активы будут выставлены на продажу и приватизированы. Поскольку сейчас запрещено выводить деньги из Украины через дивиденды, у многих инвесторов образовалась большая гривневая ликвидность, которую можно использовать для приватизации российских активов», — отметил Томаш Фиала.

По мнению Томаша Фиалы, Сенс Банк — интересный банк, неплохо работающий. С другой стороны, государству достаточно сложно держать пять государственных банков. Ведь до войны государственная стратегия предусматривала приватизацию по крайней мере двух или даже трех из четырех государственных банков. К продаже готовили национализированный в 2016 году крупнейший банк Украины — ПриватБанк

«Чем дольше Сенс Банк будет находиться в государственной собственности, тем меньше он будет привлекателен. Поэтому мы призываем Министерство финансов, отвечающее за госбанки, как можно быстрее найти советника для этого банка и выставить его на продажу. Я думаю, что это будет открытый конкурс, но не будет много инвесторов. Может, мы купим, может кто-то другой, а мы поможем государству получить более высокую цену», — завершил Томаш Фиала.

Справка Finance.ua:

Напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, ведь его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;

уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.

Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

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