Dragon Capital хочет побороться за недавно национализированный «Сенс Банк» — Finance.ua

Dragon Capital хочет побороться за недавно национализированный «Сенс Банк» Сегодня 11:48

Dragon Capital хочет побороться за недавно национализированный «Сенс Банк»

Инвестиционный банк Dragon Capital Томаша Фиалы рассматривает возможность участия в конкурсе на покупку национализированного в июле «Сенс Банка» (ранее Альфа-банк Украина).

Об этом Фиала рассказал в интервью Bloomberg

По словам владельца и исполнительного директора Dragon Capital Томаша Фиалы, который также владеет изданием «Украинская правда», компания сейчас изучает возможность приобретения банка после того, как украинское правительство выставит его на продажу.

«Мы потенциально заинтересованы. Мы будем искать возможность объединиться с некоторыми международными соинвесторами, чтобы купить этот банк, потому что он достаточно велик», — отметил инвестбанкир.

После национализации «Сенс Банка», который ранее принадлежал российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам, доля государства в банковских активах возросла примерно до 56%. Такая доля вызывает беспокойство у Международного валютного фонда, призывающего Украину частично продать активы государству.

Министерство финансов в ответ на запрос агентства заявило, что оно «заинтересовано в уменьшении доли государства в банковском секторе, и потому будет готовить банки, в том числе и этот („Сенс Банк“ — ЭП), к продаже».

«Для правительства было бы целесообразно продать его как можно скорее, учитывая, во-первых, это уже пятый банк, принадлежащий государству, а во-вторых, что опыт управления государственными банками не очень хорош», — считает Фиала. Он добавил, что сейчас существует большой риск того, что банком будут злоупотреблять — например, проводить политические назначения или реализовывать через него политические проекты.

Dragon Capital уже владеет одним банком — Unex Bank, однако его активы оцениваются в 71 млн долл., против 2,6 млрд долл. «Сенс Банка». Фиала с помощью приобретения последнего стремится увеличить свою долю в розничном кредитовании, поскольку рассчитывает получить значительные доходы после окончания или ослабления войны против россии.

Кроме того, у Фиалы уже есть команда, которая может руководить «Сенс Банком»: глава Unex Bank Иван Свитек занимал руководящие должности в Альфа-Банке Украина (теперь — «Сенс Банк») с 2017 по 2019 год.

Подконтрольная Фридману компания ABH Holdings SA, ранее владевшая «Сенс Банком», в июне пригрозила судом, если правительство национализирует банк. По словам Фиалы, это «может вызвать определенные неудобства», но не будет «прямым риском».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.