Fitch повысило рейтинг устойчивости «Сенс Банка» после национализации — Finance.ua
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Fitch повысило рейтинг устойчивости «Сенс Банка» после национализации

Фондовый рынок
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Fitch повысило рейтинг устойчивости «Сенс Банка» после национализации
Fitch повысило рейтинг устойчивости «Сенс Банка» после национализации
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости «Сенс Банка» с «cc» до «ccc-» после его национализации и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте (LTFC) на уровне «CCC-» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте (LTLC) на уровне «CCC».
Об этом говорится в сообщении агентства.
«Повышение рейтинга устойчивости отражает наше мнение об умеренно более низком риске банкротства „Сенс Банка“ в результате более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жестких операционных условий, чем мы ожидали ранее», — отметили в Fitch.
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Национальный долгосрочный рейтинг банка был подтвержден на уровне «A (rus)», а его прогноз улучшен со «Стабильного» на «Позитивный».
«Изменение прогноза национального рейтинга на „Позитивный“ отражает нашу уверенность в том, что потенциальные выгоды от недавней национализации банка могут укрепить его кредитоспособность по сравнению с местными аналогами», — отметило агентство.
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В Fitch отметили, что в настоящее время банк с меньшей вероятностью, чем оценивалось агентством ранее, столкнется с существенным дефицитом капитала. А национализация «Сенс Банка» является умеренно положительным фактором для его кредитоспособности, поскольку устраняет неблагоприятный репутационный риск, связанный с бывшим российским мажоритарным собственником и несет потенциальные выгоды для бизнеса и фондирования банка.
В то же время рейтинг государственной поддержки (GSR) сохранили на уровне «нет поддержки», что отражает убеждение агентства в том, что в случае нарушения банком минимальных требований к капиталу рекапитализация в ближайшем будущем маловероятно.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк стал государственным под управлением Министерства финансов.

Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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