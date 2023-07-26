«Сенс Банк» после национализации стремится стать самым технологичным банком в Украине — новое руководство
Новое руководство национализированного «Сенс Банка» обратилось к клиентам и персоналу. Пообещали внедрять инновационные продукты и технологии.
Об этом говорится в заявлении новоназначенных председателей наблюдательного совета и правления банка Шевки Аджунера и Дмитрия Кузьмина.
Отмечается, что новые члены правления и наблюдательного совета уже приступили к работе. Они пообещали соблюдать честность и прозрачность.
«Банк стремится стать более эффективным поставщиком финансовых услуг для своих клиентов и самым технологичным банком в Украине», — заявило новое руководство.
Справка Finance.ua:
- напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, так как его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;
- в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;
- уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому банк переходит в собственность государства;
- главой правления банка назначили Дмитрия Кузьмина. Ранее он занимал должность главы правления «Универсал Банка».
Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.
Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству
Поделиться новостью