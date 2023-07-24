Минфин назначил новых членов правления и наблюдательного совета Сенс Банка — Finance.ua

Минфин назначил новых членов правления и наблюдательного совета Сенс Банка
Членами правления Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) после его национализации стали Елена Зубченко, Алексей Шклярук, Инна Табак и Андрей Соколов.
Об этом идет речь на сайте Министерства финансов.
Кто они?
- Ранее Елена Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина.
- Алексей Шклярук, согласно информации в LinkedIn, с 2016 года занимал должность члена правления Агропросперис Банка и отвечал за направление риск-менеджмента, до этого работал в Credit Agriclole — также в сфере управления рисками.
- Андрей Соколов, по данным в LinkedIn, с конца 2017 года работал в банке «Пивденный», в том числе с апреля 2020 года главой департамента корпоративного бизнеса.
- Инна Тютюн с июня 2018 года была заместителем председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, а ранее — заместителем председателя правления «Укргазбанка».
Новым главой наблюдательного совета Сенс Банка после его национализации по представлению Министерства финансов стал экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, возглавлявший несколько лет назад наблюдательный совет «Укрзализныци».
Еще двумя независимыми членами наблюдательного совета стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк — председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, заместитель которого Инна Тютюн вошла в правление банка.
Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Андрей Свистун, который с мая по ноябрь прошлого года входил в наблюдательный совет государственного Укргазбанка, и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против россии Владислав Власюк, имеющий большой опыт работы в Минюсте.
Аджунер также был членом наблюдательного совета «Укрэнерго» и некоторое время возглавлял наблюдательный совет государственного Ощадбанка, однако Нацбанк не согласовал его на этом посту из-за конфликта интересов (членства в наблюдательных советах других госкомпаний — клиентов банка).
Справка Finance.ua:
- Напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, поскольку его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;
- в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;
- уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.
Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.
Ребрендинг не спас: Сенс Банк переходит государству
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