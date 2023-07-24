Минфин назначил новых членов правления и наблюдательного совета Сенс Банка — Finance.ua

Минфин назначил новых членов правления и наблюдательного совета Сенс Банка Сегодня 17:33

Минфин назначил новых членов правления и наблюдательного совета Сенс Банка

Членами правления Сенс Банка (ранее Альфа-Банк ) после его национализации стали Елена Зубченко, Алексей Шклярук, Инна Табак и Андрей Соколов.

Об этом идет речь на сайте Министерства финансов.

Кто они?

Ранее Елена Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина.



Алексей Шклярук, согласно информации в LinkedIn, с 2016 года занимал должность члена правления Агропросперис Банка и отвечал за направление риск-менеджмента, до этого работал в Credit Agriclole — также в сфере управления рисками.

Андрей Соколов, по данным в LinkedIn, с конца 2017 года работал в банке «Пивденный», в том числе с апреля 2020 года главой департамента корпоративного бизнеса.

Инна Тютюн с июня 2018 года была заместителем председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, а ранее — заместителем председателя правления «Укргазбанка».

Новым главой наблюдательного совета Сенс Банка после его национализации по представлению Министерства финансов стал экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, возглавлявший несколько лет назад наблюдательный совет «Укрзализныци».

Еще двумя независимыми членами наблюдательного совета стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк — председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, заместитель которого Инна Тютюн вошла в правление банка.

Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Андрей Свистун, который с мая по ноябрь прошлого года входил в наблюдательный совет государственного Укргазбанка , и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против россии Владислав Власюк, имеющий большой опыт работы в Минюсте.

Аджунер также был членом наблюдательного совета «Укрэнерго» и некоторое время возглавлял наблюдательный совет государственного Ощадбанка , однако Нацбанк не согласовал его на этом посту из-за конфликта интересов (членства в наблюдательных советах других госкомпаний — клиентов банка).

Справка Finance.ua:

Напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, поскольку его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;

уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.



Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

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