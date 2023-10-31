В НБУ рассказали, при каких условиях выставят на продажу Сенс Банк — Finance.ua

В НБУ рассказали, при каких условиях выставят на продажу Сенс Банк Сегодня 11:03

В НБУ рассказали, при каких условиях выставят на продажу Сенс Банк

Национализированный Сенс Банк следует выставить на продажу для дальнейшей приватизации, как только улучшится ситуация с безопасностью в стране.

Об этом заявил директор департамента финансовой устойчивости НБУ Виталий Ваврищук, сообщает Интерфакс-Украина.

«Теперь, когда Сенс Банк… стал государственным, я думаю, у нас есть первая хорошая цель, у нас есть первый банк, который полностью пригоден для инвестиций и который можно выставить на продажу практически в любое время, когда ситуация улучшится. Так что, я думаю, продажа Сенс Банка станет проверкой решимости властей, чтобы снизить влияние государства в банковском секторе», — сказал он.

Ваврищук подчеркнул, что не призывает к скорейшей продаже, но как только ситуация с безопасностью прояснится, то, по его мнению, «у нас не будет причин откладывать приватизацию Сенс Банка».

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова поддержала мнение коллеги.

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«Я абсолютно согласна с Виталием, потому что… Сенс Банк менее государственный, чем другие, он более ориентирован на бизнес и коммерцию, поэтому он действительно может быть первой целью для продажи», — рассказала Рожкова.

По ее словам, сейчас найти заинтересованного инвестора достаточно сложно.

«Но я считаю, что нам нужно начать об этом думать, потому что у нас есть опыт работы с IFC или ЕБРР, у нас есть определенный, скажем так, список требований, которые должны быть полностью выполнены до того, как начнется процесс приватизации» , — подчеркнула она.

Как считает первый заместитель главы НБУ, стоит начать подготовительную работу, чтобы иметь возможность продать или приватизировать хотя бы один из банков, как только ситуация позволит это сделать.

Справка Finance.ua:

Напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, поскольку его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;

уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.

Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк» — выясняли в статье.

НВ По материалам:

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