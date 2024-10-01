Великобритания станет первой страной G7, которая прекратит использование угля в энергетике — Finance.ua

Великобритания станет первой страной G7, которая прекратит использование угля в энергетике Сегодня 08:35 — Энергетика

Великобритания станет первой страной G7, которая прекратит использование угля в энергетике

В Великобритании закрывается последняя угольная электростанция, питавшая страну почти 60 лет, пишет The Guardian . Таким образом 142-летняя история угольной энергетики в Великобритании подошла к концу.

Электростанция завершит свой срок службы в соответствии с политикой правительства относительно поэтапного отказа от угольной энергетики, о которой впервые было объявлено почти десять лет назад.

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Британский министр энергетики Майкл Шенкс сказал: «Закрытие Ratcliffe знаменует собой конец эпохи, и работники угольной промышленности могут по праву гордиться своей работой, которая снабжала нашу страну энергией на протяжении более 140 лет».

Экологи назвали закрытие завода большим достижением правительства в сокращении выбросов углерода в Великобритании, обеспечении международного лидерства по борьбе с изменением климата и обеспечении «справедливого перехода» для персонала британской угольной промышленности.

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На угольной электростанции Ratcliffe когда-то работало 3000 инженеров, но ее рабочая сила сократилась в соответствии с выработкой электроэнергии за последние годы. Угольная электроэнергия составила 80% электроэнергии Великобритании в начале 1980-х годов и 40% в 2012 году, прежде чем сошла на нет в последнее десятилетие из-за высоких налогов на выбросы углерода и роста более дешевых возобновляемых источников энергии.

В 2021 году персоналу впервые сообщили, что завод закроется в конце 2022 года, но владелец Ratcliffe, немецкая энергетическая компания Uniper, позже заявила, что сохранит работу завода во время общеевропейского газового кризиса, вызванного вторжением россии в Украину, в соответствии с соглашением с правительством.

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