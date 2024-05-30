Правительство разрешило экспорт угля — Finance.ua

Правительство разрешило экспорт угля
Кабинет Министров разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля, антрацита и топлива, полученного из каменного угля.
Об этом в телеграме сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Заменена квота в объеме 0 тонн на экспорт угля каменного, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля, квотой в объеме 1 153 тыс. тонн», — написал депутат.
Он отметил, что решение принято для обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля.
Как сообщалось, компания «ДТЭК Энерго» в марте 2024 года ввела в работу две новые угольные лавы.
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