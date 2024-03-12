В Украине выросла добыча угля на госшахтах — Finance.ua
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В Украине выросла добыча угля на госшахтах

Энергетика
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В Украине увеличивается добыча угля на государственных шахтах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что если в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года объем добычи составлял 173 тыс. тонн в месяц и длительно стабильно уменьшался, то уже в конце 2023 года угольщики смогли восстановить и превысить довоенные показатели.
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По данным Минэнерго, в январе 2024 года объем добычи составил более 178 тыс. тонн, а в феврале этот показатель превысил 194 тыс. тонн.
По словам заместителя министра энергетики Украины Александра Хейло, суточная добыча угля выросла более чем в 1,5 раза.
Если в сентябре (прошлого года. — Ред.) эта цифра составляла 4,1 тыс. тонн в сутки, то в феврале — 6,7 тыс. тонн, отметил он.
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Как сообщается, на конец февраля на складах ТЭС и ТЭЦ было накоплено более 1 млн тонн угля, что на 236 тыс. тонн больше, чем предполагалось планом.
Напомним, украинские шахтеры добыли в январе 2022 года 2,534 млн тонн угля, что на 4,7% превышало плановые показатели.
По материалам:
Корреспондент.net
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