Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось — Finance.ua
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Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось

Энергетика
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Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось
Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось
Украинские ТЭС и ТЭЦ располагают достаточными остатками угля на складах для успешного завершения отопительного сезона.
Об этом сообщило Минэнерго.
По состоянию на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023−2024 годов.
В частности, на конец февраля государственная компания «Центрэнерго» накопила на своих складах более чем на 161 тысячу тонн больше, чем предполагалось графиком накопления.
«Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе угледобывающих и энергетических компаний, координируемой Минэнерго. Накопление достаточного количества угля позволит энергетикам уверенно завершить отопительный сезон»,
— отметил заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Стоит отметить, что благодаря масштабной ремонтной кампании в энергетике к концу 2023 года удалось восстановить и добавить в энергосистему более 2,2 ГВт мощности. На 2 марта в резерве 13 единиц генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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