Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось — Finance.ua

Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось Сегодня 11:35 — Энергетика

Итоги прохождения зимы: на складах на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось

Украинские ТЭС и ТЭЦ располагают достаточными остатками угля на складах для успешного завершения отопительного сезона.

Об этом сообщило Минэнерго.

По состоянию на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023−2024 годов.

В частности, на конец февраля государственная компания «Центрэнерго» накопила на своих складах более чем на 161 тысячу тонн больше, чем предполагалось графиком накопления.

«Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе угледобывающих и энергетических компаний, координируемой Минэнерго. Накопление достаточного количества угля позволит энергетикам уверенно завершить отопительный сезон», — отметил заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Стоит отметить, что благодаря масштабной ремонтной кампании в энергетике к концу 2023 года удалось восстановить и добавить в энергосистему более 2,2 ГВт мощности. На 2 марта в резерве 13 единиц генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ.

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