Правительство продлило запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота — Finance.ua

Правительство продлило запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Правительство продлило запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота

Кабмин принял решение об установлении в 2024 году нулевого объема квоты на экспорт газа украинского происхождения. Также продлен запрет на экспорт угля.

Об этом говорится в постановлении правительства от 27 декабря.

Речь идет о каменном угле и антраците.

Также нулевые квоты установлены на следующие товары:

соль, пригодная для потребления людьми;

древесина топливная;

серебро;

золото;

отходы или лом драгоценных металлов;

электрические и электронные отходы.

В то же время правительство установило квоты на 900 тыс. тонн на коксующийся уголь (только марки «К») и 540 тыс. тонн на топливо жидкое (мазут).

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Таким образом, правительство выполнило решение СНБО, введенное в действие указом президента от 7 ноября. В свою очередь Минэнерго должно проработать вопрос уменьшения потребления газа на ТЭС и ТЭЦ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский по решению Совета национальной безопасности и обороны ввел санкции против 51 человека и 134 компаний.

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