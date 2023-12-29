Правительство продлило запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота — Finance.ua

Правительство продлило запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота
Кабмин принял решение об установлении в 2024 году нулевого объема квоты на экспорт газа украинского происхождения. Также продлен запрет на экспорт угля.
Об этом говорится в постановлении правительства от 27 декабря.
Речь идет о каменном угле и антраците.
Также нулевые квоты установлены на следующие товары:
- соль, пригодная для потребления людьми;
- древесина топливная;
- серебро;
- золото;
- отходы или лом драгоценных металлов;
- электрические и электронные отходы.
В то же время правительство установило квоты на 900 тыс. тонн на коксующийся уголь (только марки «К») и 540 тыс. тонн на топливо жидкое (мазут).
Таким образом, правительство выполнило решение СНБО, введенное в действие указом президента от 7 ноября. В свою очередь Минэнерго должно проработать вопрос уменьшения потребления газа на ТЭС и ТЭЦ.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский по решению Совета национальной безопасности и обороны ввел санкции против 51 человека и 134 компаний.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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