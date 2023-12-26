Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній

Казна та Політика
191
Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній
Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній
Президент Володимир Зеленський за рішенням Ради національної безпеки і оборони запровадив санкції проти 51 людини та 134 компаній.
Про це йдеться в указах №850/2023 і №851/2023.
Так, за першим указом під санкції потрапили 7 людей — громадяни росії, України, Кіпру — та 15 компаній — у росії, на тимчасово окупованій території України, Кіпрі та Британських Вірґінських островах.
Читайте також
Другий указ запроваджує санкції проти 43 людей — громадян рф, Сполученого Королівства, Латвії, України — та 119 компаній здебільшого з росії та тимчасово окупованого Криму.
Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років та заморожують активи підсанкційних осіб і компаній в Україні. З ними також припинять торговельні операції, заборонять їм транзит ресурсів та анулюють ліцензії.
Читайте також
Міністерство закордонних справ України повинно проінформувати органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій, щоб ті запровадили аналогічні обмеження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.