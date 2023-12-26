Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній — Finance.ua

Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Зеленський схвалив нові санкції: до списку потрапили понад 50 людей і більш ніж 130 компаній

Президент Володимир Зеленський за рішенням Ради національної безпеки і оборони запровадив санкції проти 51 людини та 134 компаній.

Про це йдеться в указах № 850/2023 і № 851/2023

Так, за першим указом під санкції потрапили 7 людей — громадяни росії, України, Кіпру — та 15 компаній — у росії, на тимчасово окупованій території України, Кіпрі та Британських Вірґінських островах.

Другий указ запроваджує санкції проти 43 людей — громадян рф, Сполученого Королівства, Латвії, України — та 119 компаній здебільшого з росії та тимчасово окупованого Криму.

Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років та заморожують активи підсанкційних осіб і компаній в Україні. З ними також припинять торговельні операції, заборонять їм транзит ресурсів та анулюють ліцензії.

Міністерство закордонних справ України повинно проінформувати органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій, щоб ті запровадили аналогічні обмеження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.