Великобритания предоставляет Украине военный заем на £2,26 млрд для поддержки обороны — Finance.ua

Великобритания предоставляет Украине военный заем на £2,26 млрд для поддержки обороны Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Великобритания предоставляет Украине военный заем на £2,26 млрд для поддержки обороны

Правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительного кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно $2,73 миллиарда долларов США — Ред.) для Украины, чтобы поддержать ее оборону против российской агрессии.

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Финансирование будет использовано для закупки важного военного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, артиллерию и другую военную технику.

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Этот кредит является частью общей программы стран G7, которая предусматривает выделение 50 миллиардов долларов для военных и экономических потребностей Украины. Кредит будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, попавших под санкции.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, во время объявления, отметила, что поддержка Украины в интересах Великобритании, поскольку защита демократии и общих ценностей сейчас происходит на украинских полях боя. Кроме того, оборонный сектор Великобритании продолжает поставлять Украине важное военное оборудование, в том числе 650 ракет для систем ПВО.

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«Наша поддержка Украины в их борьбе за свободу от агрессии путина непоколебима и будет продолжаться столько, сколько потребуется», — сказала министр финансов Британии Рейчел Ривз.

Ранее Великобритания уже отправила в Украину около 400 единиц военного оборудования, включая системы противовоздушной обороны.

Эта помощь дополняет уже имеющиеся £3 миллиарда ежегодной военной поддержки, которые предоставляются Великобританией Украине, и направлена ​​на укрепление украинской обороны в борьбе против российского вторжения.

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