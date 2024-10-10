Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении рф — Finance.ua
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Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении рф

Фондовый рынок
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Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении рф
Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении рф
Великобритания запустила новое подразделение по торговым санкциям, наделенное расширенными полномочиями для наказания компаний, нарушающих запреты на экспорт услуг в россию.
Об этом сообщает Reuters.
С момента вторжения россии в Украину в 2022 году, Британия ввела санкции на сумму свыше 26 миллиардов долларов, и это новое подразделение под названием Управление по применению торговых санкций (OTSI) будет поддерживать компании в соблюдении этих мер.
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Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс отметил, что OTSI сыграет ключевую роль в обеспечении соблюдения санкций и при необходимости примет решительные меры против нарушителей.
«Это подразделение поможет нам вместе с бизнесом продолжать оказывать максимальное давление на путинский режим», — заявил министр.
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OTSI будет иметь право налагать штрафы на компании, нарушившие санкции, а также публично раскрывать информацию о таких нарушениях. Кроме того, новое подразделение будет контролировать соблюдение санкций в сфере профессиональных и деловых услуг, тогда как контроль за экспортом и импортом товаров останется за существующими структурами.
Важным нововведением является то, что OTSI сможет расследовать действия нарушающих санкции британских граждан, даже если они работают в третьих странах, что расширяет рамки британского режима санкций.
По материалам:
РБК-Україна
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