Евросоюз ввел новый механизм санкций против россии за гибридные операции в странах ЕС — Finance.ua

Евросоюз ввел новый механизм санкций против россии за гибридные операции в странах ЕС Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Евросоюз ввел новый механизм санкций против россии за гибридные операции в странах ЕС

Европейский Союз объявил об установлении новых рамочных условий для введения санкций против россии за попытки дестабилизировать ситуацию в странах-членах ЕС.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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«Совет ЕС установил новые рамочные условия для применения ограничительных мер в ответ на дестабилизационные действия россии за рубежом. Эти новые рамки позволят ЕС направлять усилия на физические и юридические лица, причастные к действиям и политике правительства российской федерации, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», — говорится в сообщении.

Как отмечается, новые правовые условия предоставят Евросоюзу возможность реагировать на различные гибридные угрозы, включая вмешательство в избирательные процессы и подрыв деятельности демократических институций, угрозы и саботаж против экономической деятельности и государственных услуг, которые важны для общественности или критической инфраструктуры. К числу таких угроз относятся также скоординированные дезинформационные кампании, зарубежные информационные манипуляции и вмешательства, вредительские действия в кибернетическом пространстве, попытки использовать мигрантов в качестве рычагов политического давления и другие дестабилизационные действия.

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Это решение о введении новых рамочных условий для применения ограничительных мер ЕС было принято по предложению высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в ответ на кампанию гибридных действий со стороны российской федерации, которая в последнее время значительно активизировала свои операции на территории Европы.

Согласно вновь созданному механизму против подсанкционных лиц будут применять замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физических лиц также будет наложен запрет на въезд, что не позволит им въезжать на территорию ЕС или проезжать через него транзитом.

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Как сообщалось, Стратегический компас ЕС, главный директивный документ ЕС в сфере безопасности и обороны, принятый Советом ЕС в 2022 году, предусматривает развитие способностей ЕС в противодействии гибридным угрозам. Принятые сегодня правовые нормы расширяют такой инструментарий ЕС, который вступил в силу в декабре 2022 года.

Укрінформ По материалам:

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