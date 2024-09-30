В Великобритании впервые выписали штраф за нарушение санкций против россии — Finance.ua

В Великобритании впервые выписали штраф за нарушение санкций против россии Сегодня 10:45 — Мир

В Великобритании впервые выписали штраф за нарушение санкций против россии

Управление по выполнению финансовых санкций (OFSI) Великобритании объявило о наложении денежного штрафа компании Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение финансовых санкций, наложенных на россию в ответ на ее незаконное вторжение в Украину в 2022 году.

Об этом сообщили в правительстве страны.

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Штраф в размере £15 000 (20 056 долларов) был наложен из-за того, что ICSL предоставила услуги по управлению имуществом определенному лицу, подлежащему заморожению активов, вопреки финансовым ограничениям.

Сообщается, что в период с 2022 по 2023 год ICSL осуществила или получила 26 платежей за свои услуги, несмотря на знания или подозрения в нарушении санкций. Важно отметить, что компания не сообщила об этом нарушении OFSI, и активное расследование выявило эти действия.

Министр санкций Великобритании заявил, что правительство твердо настроено обеспечить соблюдение санкционного режима и без колебаний будет принимать меры против тех, кто его нарушает.

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Штраф должен служить серьезным предостережением для бизнеса, предоставляющего услуги высокорисковым клиентам, а также напоминанием о необходимости консультаций по выполнению санкционных обязательств.

Этот штраф подчеркивает, что Великобритания активизирует меры по соблюдению санкций, как публичные, такие как штрафы, так и непубличные действия, включая письма-предупреждения.

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