Британия ввела санкции против судов и компаний, связанных с российским СПГ — Finance.ua

Британия ввела санкции против судов и компаний, связанных с российским СПГ Сегодня 09:45 — Мир

Британия ввела санкции против судов и компаний, связанных с российским СПГ

Правительство Великобритании ввело санкции против пяти судов и двух компаний, связанных с транспортировкой российского сжиженного газа (СПГ), включая проект «Арктик СПГ 2».

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что СПГ играет ключевую роль в российской экономике и является важнейшим источником доходов для страны. В частности, москва стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%.

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«Ранее Великобритания совместно с США и Евросоюзом уже ввела ограничения по проекту „Арктик СПГ 2“, что заставило его сократить производство. А сегодняшние действия, опираясь на это, направлены на суда и организации, задействованные в российском секторе СПГ, и участвуют в проектах, важных для будущего производства энергии в россии», — говорится в сообщении.

В британском правительстве напомнили, что в целом страна ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.

Ограничительные меры касаются следующих судов:

Pioneer (IMO 9 256 602);

Asya Energy (IMO 9 216 298);

Nova Energy (IMO 9 324 277);

«Северное небо» (ИМО 9 953 523);

Scf La Perouse (IMO 9 849 887).

Также под санкции попали операторы этих судов:

Ocean Speedstar Solutions OPC (оператор судов Pioneer и Asya Energy)

White Fox Ship Management (оператор судна Северное небо);

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Согласно британскому законодательству о санкциях, перечисленным судам запрещен доступ к портам Великобритании, и они могут столкнуться с рядом других ограничений, включая арест и отказ в регистрации.

Санкции против российского СПГ продолжают оставаться важным элементом международного давления на россию в контексте ее агрессивных действий в Украине.

В 14-м пакете санкции против россии от Европейского союза также есть ограничения по Arctic LNG 2: запрет новых инвестиций, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по СПГ, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.

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