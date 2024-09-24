Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси — Finance.ua
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Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси

Мир
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Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси
Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс 24 сентября объявил о введении дополнительных санкций против россии и беларуси в связи с незаконным вторжением россии в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Новой Зеландии.
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Эти новые санкции направлены против пяти физических и шести юридических лиц. В частности, санкции направлены против лиц, причастных к «оккупации россией Запорожской атомной электростанции, российского военно-промышленного комплекса, а также белорусских физических и юридических лиц, оказывающих поддержку этому вторжению».
«Продолжающаяся незаконная агрессивная война россии против Украины является нападением на порядок, основанный на правилах. Незаконная оккупация россией Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности и защищенности. Новая Зеландия снова призывает россию прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции и немедленно вывести свои войска с территории Украины», — подчеркнул Питерс.
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В заявлении отмечается, что введение санкций против белорусских деятелей является результатом совместных усилий с международными «партнерами-единомышленниками», направленными на осуждение и привлечение к ответственности тех, «кто поддерживает незаконные действия» россии.
«Присоединяясь к более чем 35 другим странам, которые налагают санкции на поддерживающих российскую агрессию, мы увеличиваем цену, которую заплатит российская военная машина», — сказал новозеландский премьер.
В заявлении также добавляется, что с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1,7 тыс. физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер в отношении россии.
По материалам:
Укрінформ
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