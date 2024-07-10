Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на $10 млн — Finance.ua
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Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины почти на $10 млн

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Новая Зеландия предоставит Украине военную и гуманитарную помощь стоимостью 9,8 миллиона долларов.
Об этом в среду, 10 июля, в Facebook сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, ссылаясь на заявление главы правительства страны.
«На полях саммита НАТО в городе Вашингтон премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил о предоставлении правительством его страны 16 миллионов новозеландских долларов (9,8 миллиона долларов США) помощи Украине, из которых 6 миллионов новозеландских долларов (3,68 миллиона долларов США) — военная помощь и 10 миллионов новозеландских долларов (6,12 миллиона долларов США) — гуманитарная помощь», — отметил он.
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По словам Мирошниченко, военная помощь предусматривает выделение четырех миллионов новозеландских долларов (2,45 миллиона долларов США) в «Коалицию дронов» во главе с Великобританией и Латвией. Еще два миллиона новозеландских долларов (1,23 миллиона долларов США) будут выделены на военные медицинские нужды Украины.
Как говорится в сообщении на сайте правительства Новой Зеландии, новый пакет увеличит общую стоимость помощи, которую Новая Зеландия обязалась предоставить за 2,5 года Украине, до более 130 миллионов новозеландских долларов (79,6 миллиона долларов США).
«Новая Зеландия понимает, что хотя мы находимся далеко от Украины, происходящее там влияет на всех нас, и мы готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По материалам:
Deutsche Welle
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